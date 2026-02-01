台股盤前／川普欽點華許為Fed主席！台指夜盤重挫363點 台股今開盤不妙
財經中心／余國棟報導
美國政經消息再度成為市場最大變數。美國總統川普選定華許接任聯準會主席，引發市場對貨幣政策走向重新定價，美元指數應聲大漲，創下去年5月以來最大單日漲幅，資金快速回流美元資產，避險資金撤出貴金屬與風險性資產，美股週五（30）日全面收黑，也讓台股今(2)日開盤前氣氛明顯轉趨保守。
從美股表現來看，四大指數全面走低，科技股成為重災區。標普500指數下跌約0.4%，那斯達克指數受挫近1%，費城半導體指數重挫超過3.8%，創下近期最大跌幅，道瓊工業指數也下跌179.09點。市場解讀，華許接任聯準會主席的消息，讓投資人擔憂未來政策立場可能偏向鷹派，壓抑風險資產評價，特別是本就漲多的科技與半導體族群，成為資金調節首選。
美國半導體族群全面走弱，成為拖累盤勢的關鍵力量。費半指數單日大跌3.87%，反映市場對AI、晶片股短線評價過高的疑慮再度浮上檯面。與此同時，美元強升也對原物料形成壓力，金價跌破每盎司4900美元關卡，白銀盤中一度暴跌逾30%，創下史上最大單日跌幅，避險資產同步失寵，顯示市場風險情緒快速降溫。
科技巨頭表現分歧。特斯拉受市場傳出馬斯克考慮整合SpaceX、xAI與特斯拉消息激勵，單日逆勢上漲3.32%，收在430.41美元，但週線仍下跌3.27%；蘋果最新一季財報表現亮眼，iPhone營收年增23%，帶動股價週五小幅收紅0.46%。不過，整體科技股仍難敵市場去風險化的賣壓，無法扭轉大盤下跌格局。
美股走弱的影響，已明確反映在台股相關期貨與籌碼面。台指期夜盤下跌363點，空方力道仍在；台積電期貨盤後下跌20元作收，權值王表現偏弱，對指數形成實質壓力。從法人動向來看，近期外資期貨淨空單水位仍高，顯示短線對台股態度偏保守，加上融資餘額增加21億元，籌碼面略顯凌亂，對盤勢形成不利因素。
回到台股基本面，上週五交易日加權指數已大跌472點，收在32,063.75點，成交金額放大至9,071億元，顯示在高檔區出現明顯換手與停損賣壓。三大法人合計賣超逾600億元，其中外資賣超超過500億元，期現貨同步偏空，短線指數仍缺乏止跌訊號。代表中小型股的櫃買指數同步走弱，顯示資金全面退守，市場防禦心態升高。
倫元投顧王春盛分析師認為，美元指數強勢反彈，貴金屬領跌，美股四大指數全面下跌，台股面臨高檔震盪的風險，今日盤面觀察指標為記憶體、機器人、鋼鐵、矽光子及軍工等族群，投資人盤中逢低可擇優分批布局。
展望今日台股開盤，在美股四大指數同步收黑、費半重挫的背景下，市場信心難以快速修復，加上台指期夜盤重挫、台積電期貨續跌，預期大盤開盤仍將面臨下探壓力。在不確定性仍高的情況下，投資人宜控管持股水位，避免過度追價，靜待國際市場情緒回穩與指數出現止跌訊號，再行布局，將有助於降低短線波動風險。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
