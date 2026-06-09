台股盤前／費半重挫近2%！台指夜盤殺799點 台股反彈行情恐受阻

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財經中心／余國棟報導









美股在反彈後再度出現獲利了結賣壓，費城半導體指數重挫近2%，台指期夜盤同步大跌799點，台積電期貨盤後下跌25元，加上融資單日增加128億元，市場追價氣氛升溫卻碰上國際股市轉弱，台股今（10）日開盤恐面臨沉重賣壓，挑戰昨日強彈1201點後的續航力。





美股AI概念股熄火 科技股領跌拖累市場信心





儘管國際油價因中東局勢降溫而大幅回落，但投資人並未因此重拾風險偏好。美國總統川普聲稱，美國與伊朗可望在「兩到三天內」達成協議，並立即重新開放荷姆茲海峽，使西德州原油期貨下跌約3%，跌破每桶90美元。

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美股週二收盤呈現震盪整理格局，道瓊工業指數終場小漲85點、漲幅0.17%，但科技股集中的那斯達克指數下跌255點、跌幅0.99%，標普500指數下跌0.26%，費城半導體指數更重挫248點、跌幅達1.93%。黃金期貨下跌1.76%，收在每盎司4286.4 美元，白銀則重挫4.88%，收報 65.24美元，跌至去年12月中旬以來低點。





市場原本期待AI概念股能延續前一天的反彈氣勢，不過資金明顯轉向觀望。記憶體大廠美光開高走低，盤中跌幅一度超過5%，終場收跌約1.5%；網通晶片大廠Marvell則重挫7.61%，回吐前一日因納入標普500指數帶來的大部分漲幅。AI龍頭輝達也收跌0.22%，顯示市場對AI產業評價開始趨於保守。





蘋果重挫逾3% AI題材降溫成市場焦點





科技權值股方面，蘋果成為市場最大苦主之一，股價重挫3.64%。市場認為蘋果在全球開發者大會（WWDC）發表的AI策略缺乏驚喜，未能展現足以改變產業格局的新產品或新應用，導致資金快速撤出。





另一方面，英特爾回跌2.13%，近期強勢的半導體設備與伺服器供應鏈同步走弱，顯示市場對AI基礎建設相關個股的追價意願明顯降溫。雖然Applied Digital因取得大型雲端客戶長期合約而逆勢上漲2.36%，但仍無法改變科技族群整體偏弱格局。





華爾街分析師指出，近期市場資金有逐漸由高估值AI成長股轉向景氣循環股的跡象。加上6月向來不是美股表現最強勁的月份，投資人也開始關注SpaceX可能啟動IPO，以及OpenAI遞交上市申請等新變數，市場波動度恐將進一步升高。





外資空單維持高檔 台股短線面臨震盪考驗





受到美股回檔影響，台指期夜盤重挫799點，市場對今日台股開盤態度轉趨保守。更值得注意的是，外資期貨淨空單仍高達6萬1871口，雖較前一日再減少3630口，空方部位仍算龐大。





籌碼面部分，三大法人昨日雖合計賣超751億元，其中外資賣超高達917億元，但台股仍逆勢大漲1201點，顯示市場主要依靠內資與散戶資金推升行情。不過融資餘額再增加128億元，代表不少投資人選擇在大漲後追價進場，一旦今日開盤遭遇國際股市利空衝擊，短線獲利了結與融資籌碼鬆動風險恐將升高。





法人認為，台股昨天出現史詩級反彈後，今日勢必面臨技術性震盪考驗。若台積電與AI伺服器供應鏈無法穩住陣腳，指數可能回測月線附近支撐；反之若權值股跌幅受控，加上中小型股買氣延續，則有機會將整理格局控制在合理範圍內，投資人短線宜留意權值股表現及法人動向，避免在市場波動加劇時過度追價。





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