台股盤前／費半重挫近2%！台指夜盤殺799點 台股反彈行情恐受阻
財經中心／余國棟報導
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美股在反彈後再度出現獲利了結賣壓，費城半導體指數重挫近2%，台指期夜盤同步大跌799點，台積電期貨盤後下跌25元，加上融資單日增加128億元，市場追價氣氛升溫卻碰上國際股市轉弱，台股今（10）日開盤恐面臨沉重賣壓，挑戰昨日強彈1201點後的續航力。
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美股AI概念股熄火 科技股領跌拖累市場信心
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儘管國際油價因中東局勢降溫而大幅回落，但投資人並未因此重拾風險偏好。美國總統川普聲稱，美國與伊朗可望在「兩到三天內」達成協議，並立即重新開放荷姆茲海峽，使西德州原油期貨下跌約3%，跌破每桶90美元。
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美股週二收盤呈現震盪整理格局，道瓊工業指數終場小漲85點、漲幅0.17%，但科技股集中的那斯達克指數下跌255點、跌幅0.99%，標普500指數下跌0.26%，費城半導體指數更重挫248點、跌幅達1.93%。黃金期貨下跌1.76%，收在每盎司4286.4 美元，白銀則重挫4.88%，收報 65.24美元，跌至去年12月中旬以來低點。
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市場原本期待AI概念股能延續前一天的反彈氣勢，不過資金明顯轉向觀望。記憶體大廠美光開高走低，盤中跌幅一度超過5%，終場收跌約1.5%；網通晶片大廠Marvell則重挫7.61%，回吐前一日因納入標普500指數帶來的大部分漲幅。AI龍頭輝達也收跌0.22%，顯示市場對AI產業評價開始趨於保守。
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蘋果重挫逾3% AI題材降溫成市場焦點
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科技權值股方面，蘋果成為市場最大苦主之一，股價重挫3.64%。市場認為蘋果在全球開發者大會（WWDC）發表的AI策略缺乏驚喜，未能展現足以改變產業格局的新產品或新應用，導致資金快速撤出。
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另一方面，英特爾回跌2.13%，近期強勢的半導體設備與伺服器供應鏈同步走弱，顯示市場對AI基礎建設相關個股的追價意願明顯降溫。雖然Applied Digital因取得大型雲端客戶長期合約而逆勢上漲2.36%，但仍無法改變科技族群整體偏弱格局。
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華爾街分析師指出，近期市場資金有逐漸由高估值AI成長股轉向景氣循環股的跡象。加上6月向來不是美股表現最強勁的月份，投資人也開始關注SpaceX可能啟動IPO，以及OpenAI遞交上市申請等新變數，市場波動度恐將進一步升高。
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外資空單維持高檔 台股短線面臨震盪考驗
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受到美股回檔影響，台指期夜盤重挫799點，市場對今日台股開盤態度轉趨保守。更值得注意的是，外資期貨淨空單仍高達6萬1871口，雖較前一日再減少3630口，空方部位仍算龐大。
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籌碼面部分，三大法人昨日雖合計賣超751億元，其中外資賣超高達917億元，但台股仍逆勢大漲1201點，顯示市場主要依靠內資與散戶資金推升行情。不過融資餘額再增加128億元，代表不少投資人選擇在大漲後追價進場，一旦今日開盤遭遇國際股市利空衝擊，短線獲利了結與融資籌碼鬆動風險恐將升高。
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法人認為，台股昨天出現史詩級反彈後，今日勢必面臨技術性震盪考驗。若台積電與AI伺服器供應鏈無法穩住陣腳，指數可能回測月線附近支撐；反之若權值股跌幅受控，加上中小型股買氣延續，則有機會將整理格局控制在合理範圍內，投資人短線宜留意權值股表現及法人動向，避免在市場波動加劇時過度追價。
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明天台股回神？台期指夜盤反彈「大漲900點」
即時中心／徐子為報導由於人工智慧投資熱潮推動科技股近期大跌後賣壓湧現，加上市場擔心聯準會可能升息，美國股市上週五（5日）重挫。台股今（8）日早盤一度下跌2281.76點、5.06%，指數來到42,789.18點。終場指數跌1568.16點，力保收4.3萬點大關。市場關注今晚美股開盤走勢及台期指夜盤動態，目前台期指夜盤上漲900點，美股盤前走勢則是有升有跌。
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外資狂砍逾4萬張！國家隊豪擲10億 買超「這檔晶片股」
台股昨（9）日上演大回血，加權指數強勢反彈1,201.66點，以44,704.44點作收，漲幅達2.76%。不過，面板大廠友達（2409）和記憶體人氣股華邦電（2344）淪為外資吸血續命對象，分別慘遭狂砍8萬412張和4萬8094張，國家隊進場救援，各輸血1億2532萬0236元與10億470萬4181元，買超張數占據第二和第一名。
重挫2600點沒在怕！「2電子股」超強 跌停狂拉變漲停
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少年股神翻車！台股震盪引爆違約交割 佳必琪與群聯遭3券商通報
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38萬散戶QQ了！台股今（8日）早受美股拖累一度暴跌近2700點，據台灣證交所資料顯示，有交易人數上周五（5日）來到223.1萬人創史上第二高，6月以來新增38萬散戶看好台股進場，不料一場風雲急變「豬羊變色」，只好暫時慘淪「住套房」，不過台新投顧總經理黃文清今早受訪表示，美股暴跌只是乘離過大後的技術性修正，尚難判定聯準會將升息，投資人不必過度恐慌。
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0050跌破百元零股族瘋搶爆巨量 受益人數破300萬超車台積電股東人數
【記者許麗珍／台北報導】台股今崩跌逾2660點慘遭血洗，盤中零股交易卻格外熱絡，大批散戶逆勢逢低進場撿便宜，台灣ETF龍頭元大台灣50（0050）今跌破百元價買氣最旺，今開盤不到半小時就湧入1600萬股，且根據集保結算所最新統計，0050受益人數正式突破300萬人大關，不但改寫台灣ETF市場發展里程碑，甚至領先台積電（2330）股東人數267.8萬人。
狂瀉2600點衝了！ 抄底族狂撿「這檔ETF」驚爆62萬張大量
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籌碼洗乾淨了沒？ 專家揭台股暴力反彈真相
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美股強彈！費城半導體指數飆升逾500點 台積電ADR漲2.64%
台股今（8）日史詩級暴跌，加權指數盤中最低下探42376.86點，一度重挫近2,700點，創下史上最大盤中跌點紀錄。不過週一美股開盤，四大指數齊升，與台股關聯最密切的費城半導體指數則飆漲4.10%，上漲501.13點。台積電ADR上漲10.97美元或2.64%。