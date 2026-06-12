台股盤前／SpaceX上市狂飆19%！台積電期貨盤後上漲15元 台股續攻有戲
財經中心／余國棟報導
美伊和平協議傳出突破進展，加上SpaceX以史上最大IPO之姿掛牌首日飆漲逾19%，帶動美股四大指數全面收高，費城半導體指數上漲1.52%。在美股利多激勵下，台指期夜盤勁揚487點，台積電期貨盤後上漲15元，市場風險偏好快速回升，台股下週一（15）日有機會延續前一日強彈千點的反攻氣勢。
美伊談判露曙光 市場避險情緒降溫
美股週五表現穩健，道瓊工業指數上漲353.51點、漲幅0.70%，收在51,202.26點；標普500指數上漲0.50%；那斯達克指數上漲0.31%；費城半導體指數則上漲200.03點、漲幅1.52%，成為帶動科技股走強的重要力量。
市場焦點仍圍繞在美伊關係變化。近期國際油價持續回落，布蘭特原油跌幅超過3%，投資人預期美國與伊朗有望在下週G7峰會前達成協議，進一步降低中東地緣政治風險。巴基斯坦總理更透露，美伊雙方已就協議內容達成最終文本，市場解讀戰爭風險正在降溫。伊朗外長阿拉格齊（AbbasAraghchi）則表示，雙方「從未像現在這麼接近達成協議」，並呼籲媒體避免過度揣測內容，細節將在「適當時候」公布。
此外，美國密西根大學公布的6月消費者信心指數自前月低點回升至48.9，一年期通膨預期下降至4.6%，顯示通膨壓力逐步緩解，也讓投資人對聯準會後續貨幣政策態度較為樂觀。
SpaceX掛牌首日狂飆 成全球資金追逐焦點
除了美伊消息之外，市場另一個焦點莫過於馬斯克旗下太空探索公司SpaceX正式掛牌上市。SpaceX以每股135美元IPO定價，開盤即衝上150美元，終場收在161.11美元，較IPO價格大漲19.34%，市值一舉突破2.1兆美元，躍居美國市值第六大上市公司。這場被市場譽為「史上最大IPO」的掛牌盛事，不僅吸引全球資金目光，也成功帶動科技成長股人氣回溫。
馬斯克身價更因SpaceX上市後突破1兆美元，成為全球首位「兆富豪」。市場認為，SpaceX的成功上市有助提振投資人對科技創新與高成長產業的信心，進一步推升風險性資產表現。科技股方面，AMD在獲得花旗調升評等後大漲約5%，成為費半重要領漲指標；CoreWeave上漲5.02%、Nebius Group大漲4.55%，AI與資料中心概念股持續受到資金青睞。
台積電領軍反攻 台股挑戰續強行情
三大法人昨日合計買超518.7億元，其中外資買超286.9億元，投信買超142.3億元，自營商買超89.4億元。雖然外資期貨淨空單仍有6.5萬口水位，較前一日增加1,871口，顯示空方部位仍屬高水位。值得注意的是，融資餘額單日增加78.51億元，散戶資金重新進場追價。若後續量能能持續維持高檔，市場短線人氣有望進一步升溫。台積電期貨盤後上漲15元，預料將持續扮演多頭總司令角色。AI伺服器、半導體設備、高速運算（HPC）、先進封裝以及散熱族群，仍將是市場關注焦點。
不過，由於加權指數週五已出現千點級漲勢，短線累積漲幅不小，投資人仍需留意獲利了結賣壓，以及外資期貨空單尚未完全翻多的變化。若台積電能持續走揚、法人買盤延續，台股有機會朝45,000點整數關卡發起挑戰；反之，若量能不足或國際消息面再出現變數，盤勢仍可能出現震盪整理。
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