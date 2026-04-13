台股盤前／中東情勢降溫！台指期夜盤狂飆567點 台股今有望衝歷史新高

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財經中心／余國棟報導

費城半導體指數強彈1.68%，顯示資金重新回流AI與半導體族群。台股在美股強彈與地緣政治緩和下，今(14)日有望延續漲勢並挑戰歷史高點。（示意圖／PIXABAY）

美股週一（13日）走勢戲劇化，盤中一度受中東局勢與政策不確定性影響震盪，但隨著市場對美伊談判轉趨樂觀，四大指數尾盤急拉，全面逼近當日高點。標普500指數上漲逾1%，成功收復伊朗戰事以來的失土，道瓊指數同步上揚約300點，那斯達克指數則大漲逾1.2%，科技股再度成為市場主攻核心。費城半導體指數強彈1.68%，顯示資金重新回流AI與半導體族群。台股在美股強彈與地緣政治緩和下，今(14)日有望延續漲勢並挑戰歷史高點。

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伊朗釋出對話 油價回落

從消息面來看，美國總統川普雖放話將強硬封鎖荷姆茲海峽，但同時傳出伊朗方面釋出願意對話訊號，市場解讀為衝突有機會降溫。加上前一日有34艘船順利通過海峽，油價未再急漲，布蘭特原油回落至每桶約98美元附近，西德州原油期貨小幅震盪，讓市場對能源衝擊的疑慮暫時降溫，風險偏好迅速回升。

財報季正式登場，高盛首季獲利年增19%，雖股價小幅回檔，但整體金融業仍展現穩健基本面。科技股則成為最大亮點，甲骨文大漲超過12%，成為標普500漲幅前段班，顯示AI應用題材持續發酵；英特爾連續第九個交易日收紅，SanDisk因納入指數題材大漲近12%，CoreWeave也因AI訂單動能延續強勢飆升近8%，，整體科技股人氣明顯回溫。

台指期夜盤飆567點 台股開盤氣勢強勁

受到美股強勢帶動，台股期貨夜盤大漲567點，市場情緒明顯轉多，加上台積電期貨盤後上漲25元，權值股領軍意味濃厚，預期現貨市場開盤將呈現跳空開高格局。若量能配合，指數不排除挑戰前高甚至改寫新高紀錄。

不過，從籌碼面來看，三大法人昨日仍呈現賣超61.4億元，其中外資賣超高達161.8億元，顯示外資對短線仍偏保守，反倒是投信買超60.5億元、自營商買超39.9億元，內資撐盤力道明顯。融資則增加74億元，代表散戶資金積極進場，市場呈現「內資偏多、外資觀望」的結構。

AI與電子權值股撐盤 資金輪動成關鍵

從盤面結構觀察，台股若要續攻高點，關鍵仍在電子權值股與AI供應鏈表現，尤其台積電動向將直接影響大盤高度。隨著費半指數轉強，加上AI需求持續擴張，相關族群如半導體、伺服器、記憶體與IC設計，有望成為資金主軸。

此外，近期市場資金也有從傳產回流電子的跡象，特別是在油價回落後，塑化與能源股壓力稍減，但資金更傾向布局成長性較高的科技族群。短線若電子股能延續強勢，將有助於指數維持高檔震盪甚至突破。然而需留意的是，融資快速增加代表市場追價意願升高，一旦指數未能站穩或出現利空消息，恐引發短線震盪甚至回檔，投資人仍需控管風險。在美股強彈、油價回穩與地緣政治風險暫緩的多重利多帶動下，台股今（14）日開盤有望延續多頭氣勢，挑戰歷史新高。

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