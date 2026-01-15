台股盤前／台美貿易協議拍版降至15%！台積電財報炸裂 開盤拚續創高

財經中心／余國棟報導

台指期夜盤上漲285點，顯示市場對今日台股開盤高度期待；台積電期貨盤後同步大漲35元，幾乎提前反映法說會後的樂觀情緒。融資餘額小幅增加8億元，代表短線追價意願仍在，但尚未出現過熱跡象，結構上仍屬健康。（示意圖／PIXABAY）

晶片股(15)日成為領漲主軸，台積電公布財報後，市場重新確認AI需求並未降溫，反而展現高度韌性，加上白宮釋出晶片關稅豁免政策，科技股買盤明顯回流。美股早盤主要指數同步走高，道瓊工業指數上漲逾290點，標普500與那斯達克指數也收紅，費城半導體指數漲幅更接近2%，成為推升整體市場信心的關鍵力量。盤面上，台積電ADR單日大漲逾4%，輝達、博通、美光等AI與半導體指標股同步上揚，美股在台積電亮眼財報與晶片關稅利多激勵下全面走揚，帶動台指期夜盤勁揚，台股今（16）日開盤氣氛偏多，市場聚焦權值股與AI族群能否續攻新高。

國際消息面同樣偏多。美國商務部正式宣布台美貿易協議拍板，台灣出口至美國的部分產品關稅上限降至15%，並由晶片與科技產業承諾擴大赴美投資，總金額上看5,000億美元。美方也承諾若美方制定232半導體及衍生品關稅，將給予我方最優惠待遇。市場普遍解讀，短期雖有產業調整壓力，但整體政策方向，有利於台灣科技供應鏈在全球布局中持續占據關鍵地位，也降低關稅不確定性對企業接單的干擾。這項利多，進一步替半導體與電子權值股注入信心。

台股前一交易日加權指數拉回整理，收在30,810點附近，量能維持在6,400億元上下，高檔震盪格局明顯。不過，隨著美股全面回穩、台積電財報定錨，市場焦點再度回到權值股能否領軍突破。電子族群中，晶圓代工、AI伺服器、先進封裝與設備相關族群，預料仍是今日盤面主流；非電族群則觀察金融與傳產是否跟進補漲，帶動指數穩步推升。

美國聯準會官員再度強調壓抑通膨的重要性，市場對降息時點的預期略有修正，美債殖利率近期小幅走高，美元指數偏強，短線可能影響資金輪動速度。不過，在企業財報與政策利多撐盤下，短期市場風險情緒已明顯回溫。

台股今日開盤具備「美股轉強、期貨領漲、權值股定錨」三大優勢，指數有望延續高檔震盪偏多格局，並再度挑戰前高。操作上，投資人可聚焦基本面明確、受惠AI趨勢與政策利多的權值與中大型股，避免追逐短線急漲的題材股。

