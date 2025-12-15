台股盤前／哈塞特人事掀波瀾！台指夜盤重挫235點 台股開盤拚止跌回穩

財經中心／余國棟報導

來自聯準會主席人事傳聞。美股氣氛轉趨保守，加上聯準會人事傳出變數，市場風險意識升溫，台指期夜盤下跌235點，台積電期貨同步下挫15元，台股今（16）日開盤面臨壓力測試，能否止跌回穩，成為盤面關注焦點。（示意圖／PIXABAY）

美股表現四大指數同步收黑，那斯達克指數下跌0.59%，費城半導體指數跌幅達0.61%，科技與半導體族群再度成為調節重心。市場焦點之一，來自聯準會主席人事傳聞。美股氣氛轉趨保守，加上聯準會人事傳出變數，市場風險意識升溫，台指期夜盤下跌235點，台積電期貨同步下挫15元，台股今（16）日開盤面臨壓力測試，能否止跌回穩，成為盤面關注焦點。

從盤前數據來看，台指期夜盤收跌235點，顯示避險情緒升溫，台積電期貨下跌15元，對指數形成明顯壓力。籌碼面部分，融資單日增加25億元，顯示部分投資人仍嘗試進場承接，但在國際股市轉弱背景下，短線籌碼穩定度仍待觀察。期貨籌碼方面，外資淨未平倉部位偏空，顯示外資對後市態度仍較謹慎，對早盤指數反彈空間形成限制。

根據外媒引述消息指出，角逐聯準會主席一職被視為大熱門的哈塞特（Kevin Hassett），因與總統川普關係過於密切，遭到川普身邊具影響力人士的抵制，也被解讀為12月初重新安排另一位候選人華許（Kevin Warsh）面試的主因。人事不確定性，使市場對未來貨幣政策走向多了一分觀望。

從美股個股來看，科技股漲跌互見。特斯拉一度大漲5%，最終收高3.6%，續創波段新高；輝達小漲0.7%，顯示AI題材仍具支撐力，但博通重挫逾5%，拖累半導體族群整體表現，也間接壓抑台股電子權值股氣氛。

展望台股盤勢，短線需留意台積電走勢是否止穩，若權值股續弱，指數恐仍以震盪偏弱為主。不過，法人普遍認為，市場正等待本週即將公布的美國就業與通膨相關數據，以及多國央行政策會議結果，若數據未再惡化，指數仍有機會在低檔尋求支撐。操作上，建議投資人避免追價，留意盤中量能變化與權值股動向，靜待國際變數釐清後再行布局。

