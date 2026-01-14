台股盤前／地緣政治添變數美股走弱！台指夜盤跌139點 開盤恐面臨修正

財經中心／余國棟報導

投資人消化新一輪企業財報之際，又遇上伊朗與美國關係緊張升溫，市場避險情緒快速拉高，美股週三（14）日主要指數連續第二個交易日收黑，科技股成為賣壓集中區。台股在前一日創高後，面對國際股市回檔、期貨轉弱與權值股走低的多重壓力，今（15）日開盤前氣氛明顯轉趨保守，短線不排除出現技術性修正。

從美股表現來看，那斯達克指數下跌1%，標普500指數下挫0.53%，道瓊工業指數小跌0.09%，費城半導體指數也回落0.6%，顯示科技與半導體族群同步降溫。個股方面，晶片與大型科技股全面承壓，台積電ADR下跌1.24%，收在327.11美元；輝達下跌1.37%，收183.27美元。此外，博通單日重挫近5%，加上AI、雲端與軟體族群普遍修正，使市場風險偏好快速收斂。

除企業財報高低差拉大外，中東局勢升溫也成為壓抑市場的重要變數。投資人憂心美國可能進一步回應伊朗動作，地緣政治不確定性推升避險需求，資金轉向黃金與原油，股市短線承壓。市場普遍認為，在重大地緣政治風險未明朗前，資金操作將更偏向保守。

回到台股，期貨與籌碼面已率先反映壓力。台指期夜盤下跌139點，台積電期貨盤後下跌15元作收，顯示權值股短線面臨調節。融資方面則增加28億元，代表部分投資人仍選擇在高檔進場，籌碼穩定度相對不足，反而可能放大盤中震盪幅度。

加權指數近日站上3萬點整數關卡後，累積漲幅不小，本就存在獲利了結壓力，在美股回檔、期貨轉弱的背景下，短線若出現回測5日或10日線，屬於多頭結構下的正常整理。盤面焦點仍將集中在台積電能否止穩，以及AI、半導體族群是否出現接手買盤。

台股今日開盤恐面臨修正壓力，指數走勢將受制於美股影響與權值股表現。短線操作宜降低追價，留意國際消息變化與盤中量能變化，若量縮整理、跌幅有限，反而有助後續多頭續航；但若賣壓擴大，則需提防震盪加劇風險。

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

