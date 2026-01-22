台股盤前／地緣政治降溫！AI信心回魂美股連兩紅 台股今早拚延續多頭

財經中心／余國棟報導

科技與半導體類股再度成為資金焦點。隨著國際股市氣氛轉暖，台指期夜盤上漲149點、台積電期貨盤後上漲5元作收，為今(23)日台股開盤注入正向動能。（示意圖／PEXELS ）

美國對格陵蘭議題的強硬立場出現明顯降溫，加上市場持續消化最新經濟數據，全球股市不安情緒大幅緩解，美股主要指數連續第二個交易日收高，科技與半導體類股再度成為資金焦點。隨著國際股市氣氛轉暖，台指期夜盤上漲149點、台積電期貨盤後上漲5元作收，為今(23)日台股開盤注入正向動能。

在地緣政治風險暫時降溫下，市場解讀美國不再急於升高與歐洲的對立，舒緩了先前因關稅與政治不確定性帶來的壓力、恐慌指標的VIX指數跌1.26點或7.5%，報15.64點。美股四大指數全面收紅，其中那斯達克、標普500延續反彈走勢，漲幅0.5至0.9%，道瓊工業指數同步走揚，反映資金重新回流風險性資產。盤面上，大型科技股與半導體股領軍上攻，成為推升指數的主要力量。

半導體族群方面，市場焦點再度回到人工智慧（AI）題材。在達沃斯世界經濟論壇期間，輝達執行長黃仁勳針對AI發展前景的談話，被市場視為「信心強心針」，強調AI需求仍在加速擴張，相關應用將持續滲透各產業。此番言論進一步強化投資人對AI長線趨勢的信心，也帶動費城半導體指數同步收高。

最新公布的美國數據顯示，經濟動能仍具韌性。美國第三季國內生產毛額（GDP）年化成長率上修至4.4%，創下近兩年最快增速，顯示內需與出口表現優於預期；就業市場同樣穩健，初領失業救濟金人數維持在低檔水準，進一步緩解市場對景氣急速降溫的疑慮。整體來看，數據表現支持聯準會短期內維持利率不變的市場預期，有助於穩定股市評價。

在這樣的國際背景下，台股開盤前氣氛相對樂觀。期貨市場率先反映利多，台指期夜盤走高上漲149點，顯示多方仍掌握盤勢主導權；權值股風向球台積電期貨盤後小幅上漲5元，也有助於穩定市場信心。不過，融資餘額增加39億元，顯示部分投資人開始回補持股，但追價意願仍屬偏謹慎。

台股有機會在美股續揚與AI題材助攻下延續反彈走勢，電子與半導體族群仍是觀盤重點。不過，短線指數已連續反彈，投資人仍需留意國際消息面變化與量能是否能有效放大。整體而言，在地緣政治暫歇、經濟數據撐盤與AI趨勢不變的情況下，台股偏多格局未破，但操作上宜避免過度追高，以震盪中找機會為宜。

