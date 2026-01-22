台股盤前／地緣政治降溫！AI信心回魂美股連兩紅 台股今早拚延續多頭
財經中心／余國棟報導
美國對格陵蘭議題的強硬立場出現明顯降溫，加上市場持續消化最新經濟數據，全球股市不安情緒大幅緩解，美股主要指數連續第二個交易日收高，科技與半導體類股再度成為資金焦點。隨著國際股市氣氛轉暖，台指期夜盤上漲149點、台積電期貨盤後上漲5元作收，為今(23)日台股開盤注入正向動能。
在地緣政治風險暫時降溫下，市場解讀美國不再急於升高與歐洲的對立，舒緩了先前因關稅與政治不確定性帶來的壓力、恐慌指標的VIX指數跌1.26點或7.5%，報15.64點。美股四大指數全面收紅，其中那斯達克、標普500延續反彈走勢，漲幅0.5至0.9%，道瓊工業指數同步走揚，反映資金重新回流風險性資產。盤面上，大型科技股與半導體股領軍上攻，成為推升指數的主要力量。
半導體族群方面，市場焦點再度回到人工智慧（AI）題材。在達沃斯世界經濟論壇期間，輝達執行長黃仁勳針對AI發展前景的談話，被市場視為「信心強心針」，強調AI需求仍在加速擴張，相關應用將持續滲透各產業。此番言論進一步強化投資人對AI長線趨勢的信心，也帶動費城半導體指數同步收高。
最新公布的美國數據顯示，經濟動能仍具韌性。美國第三季國內生產毛額（GDP）年化成長率上修至4.4%，創下近兩年最快增速，顯示內需與出口表現優於預期；就業市場同樣穩健，初領失業救濟金人數維持在低檔水準，進一步緩解市場對景氣急速降溫的疑慮。整體來看，數據表現支持聯準會短期內維持利率不變的市場預期，有助於穩定股市評價。
在這樣的國際背景下，台股開盤前氣氛相對樂觀。期貨市場率先反映利多，台指期夜盤走高上漲149點，顯示多方仍掌握盤勢主導權；權值股風向球台積電期貨盤後小幅上漲5元，也有助於穩定市場信心。不過，融資餘額增加39億元，顯示部分投資人開始回補持股，但追價意願仍屬偏謹慎。
台股有機會在美股續揚與AI題材助攻下延續反彈走勢，電子與半導體族群仍是觀盤重點。不過，短線指數已連續反彈，投資人仍需留意國際消息面變化與量能是否能有效放大。整體而言，在地緣政治暫歇、經濟數據撐盤與AI趨勢不變的情況下，台股偏多格局未破，但操作上宜避免過度追高，以震盪中找機會為宜。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
景氣亮黃紅燈還不夠 國人對2026台股的真實心聲曝光！
AI後市吃下定心丸！台積電開示後 台股最猛5檔是它們
台股衝破3萬卻暗藏風暴 基金經理人直言關鍵看這變數！
吃到飽霸主23日登興櫃！4年營收暴衝逾3倍 2026拚再開20門市
其他人也在看
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 57則留言
強化機器人布局！國家隊重砸9.1億建倉鴻海 「這檔」飆3根漲停也被搶翻
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（21）日開低走疲，終場收在31,246.37點，跌513.62點、跌幅1.62%。據「玩股網」統計，觀察八大公股近昨日買...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 4則留言
台股不會跌？關稅利空「散戶硬撐」藏危機 專家示警1異象：小心人踩人慘劇
美國總統川普為了「接管格陵蘭」與歐洲對槓，上周宣布，從2月1日起，對來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭的輸美商品加徵10％關稅；從6月1日起，則調高至25％，直至美國達成購島協議。此舉導致股市大拋售，美股道瓊大跌近900點，台積電ADR重挫近5％。對此，財經專家狄驤在臉書發文指出，市場開始反映美歐關稅戰利空，而台股卻逆勢而為，三大法人狂拋，卻......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 60則留言
大牛股動了！ 「這老字號」攻漲停創新高 專家讚：結構轉換大贏家
因川普對格陵蘭態度放軟、帶動美股上揚，台股今（22）日加權指數大漲逾600點，挑戰32000大關；而受惠於AI熱潮、電力需求攀升，台達電盤中一度漲停來到1245元創新高，對此，前台積電工程師、擁有18年投資操盤經驗的基金經理人沈萬鈞曾表示，台達電其實已在電源供應領域稱霸全球長達25年，並正成為AI時代不可或缺的核心角色。EBC東森財經新聞 ・ 19 小時前 ・ 9則留言
光寶科宣布以每股54元收購網通廠宇智 最高吃下100%股權
光寶科（2301）今（21）日晚間7點舉行重訊說明記者會，總經理邱森彬宣布，董事會已通過以每股新台幣54元現金，公開收購網通廠宇智股份有限公司（6470）普通股，藉此強化公司在5G Plus與固定無線接入（FWA）等次世代網通市場的策略布局。管理層表示，若此次公開收購順利完成，預期約在9個月至12個月之間，相關綜效將可逐步顯現。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 1則留言
台積電ADR跌4.45％！現股跌幅不到2% 股市名師：機會來了
川普放話奪取格陵蘭以及祭出施壓歐洲加徵關稅，市場擔憂地緣政治，美股暴跌，台積電ADR跌4.45%，台積電台北現股（2330）今（21）日盤中跌至1,740元，下跌35元，跌幅約1.97%。國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，「今天機會來了，跌就是很好的機會！」Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 9則留言
【力積電九命怪貓2】從雞蛋水餃股翻身！「黃董」黃崇仁身價暴增近5倍至78億元
力積電（6770）乘著DRAM漲價順風車，股價一路狂飆，不僅吸引市場目光，也讓被稱為「黃董」的董事長黃崇仁身價大幅翻揚。根據公開資料顯示，黃崇仁目前持有力積電11萬5,881張股票，持股市值自去年4月股災時約13.85億元，隨著股價強勢回升，如今已暴增近5倍，來到約78.8億元。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 31則留言
【Follow法人】外資重砍台股440億元！大砍面板雙雄友達群創逾12萬張 2檔老AI緊跟在後
三大法人今（21）日合計賣超774.11億元，其中外資重砍440.63億元，大砍面板雙雄友達 （2409）、群創（3481）超過12萬張，出脫聯電（2303）逾5.3萬張，同步調節老AI股緯創（3231）、鴻海（2317）。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 17則留言
記憶體狂熱大浪！ 謝金河點名「4台廠」：史詩級的價值重估
全球記憶體市場價格走勢持續看漲，業界普遍預期，DRAM與NAND Flash報價將一路強勢延續到明年，在AI伺服器、高效能運算與雲端需求帶動下，供需結構已從過剩快速轉向吃緊。財訊傳媒董事長謝金河指出，這波記憶體多頭行情，不僅是價格反彈，而是一場由產業結構翻轉所引發的「史詩級價值重估」。EBC東森財經新聞 ・ 20 小時前 ・ 15則留言
全因老總一句話！電子大廠「股價剛創26年新高」臉綠翻車 股價跳空淪唯一跌停股
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（22）日開高震盪，終場大漲499.71點，以31,746.08點作收，漲幅1.60%，成交金額7924.61億元，本日僅有1檔個...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 19則留言
聯電超吸金！盤中站上70元成交值突破170億元 分析師揭1價位是關鍵
晶圓代工廠、「二哥」聯電（2303）今（21）日延續多頭氣勢，盤中一度大漲逾6%，站上 70 元整數關卡。截至上午10時20分，暫報69.4元，上漲2.3%左右；成交量逾24萬張，僅次於群創（3481），成交值突破170億元。對此，顧德投顧分析師黃紫東表示，聯電在轉單題材與籌碼優勢支撐下短線強勢，但後續仍須留意關鍵支撐價位是否守穩。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 3則留言
面板漲不動了？群創一度重摔逾8%炸75萬張大量 「這檔」連2天收綠噴41萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導由於龍頭股台積電（2330）走跌，台股大盤今（21）日也連帶疲軟，加權指數終場收在31246.37點，下跌513.62點或1.62%，成交量...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
半導體霸榜不是巧合！今年最猛5檔是它們 市值型被甩後頭
台積電法說會後，AI後市吃定心丸，帶旺台股驚驚漲，緊接台美財報季即將登場，法人看好AI驅動盈餘上修循環有望持續走高，在AI股訂單能見度提升與半導體漲價缺貨外溢帶動下，台股記憶體等相關利基股價一路向上飆升，同步推升台股半導體相關ETF績效衝高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
211萬股民齊搶紅包！0050半年配1元「今最後買進日」 0056年化配息率飆9%超香
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導採季配息、受益人數超過152萬人的國民ETF元大高股息（0056），昨（20）日公告今年第1季配息，每受益權單位實際配發金額為0....FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
士電漲停！魏哲家喊「怕缺電」重電四雄最強5天已漲逾三成
重電股受惠AI帶動的用電需求增加，加上台積電（2330）日前明確表示「不怕缺單、怕缺電」，市場買盤湧入，重電四雄最強近五個交易日累計漲幅逾三成，其中士電（1503）今（22）日盤中更亮燈漲停。專家提醒，短線操作仍需留意資金輪動及股價乖離，建議投資人等待股價回落至五日線附近再分批進場布局。Yahoo股市 ・ 19 小時前 ・ 9則留言
被動元件倒一片！國巨、鈞寶、華容慘跌 盤中僅2小兵堅守紅盤...1檔逆勢漲停
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受美股4大指數重挫拖累，台股今（21）日開盤大跌逾350點，截至中午12點15分左右，暫報31,347.63點，跌412.36點、跌幅1.3%。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
0050和0056今除息！最狂秒填息 363萬股民2/11領息
採季配息、受益人數超過152萬人的國民ETF元大高股息（0056），以及半年配、受益人數破211萬人的ETF人氣一哥元大台灣50（0050）今（22）日除息，受惠台股上漲逾500點，0050上演秒填息，0056最高填息率近7成，363萬股民將在2月11日領息。Yahoo股市 ・ 21 小時前 ・ 1則留言
川普「緩兵」效應 外資回補帶隊台股再創高/台達電從大牛變神牛 鄭崇華挑戰富豪榜前四/想搭台積順風車 0050 vs. 0052誰更強｜Yahoo財經掃描
川普宣布取消對歐洲關稅、並稱已對格陵蘭敲定協議框架，市場解讀關稅戰暫時「緩兵」，加上經濟數據未再釋出太多雜音，激勵資金回頭搶進科技股，美股四大指數全面走揚，道瓊上漲1.21%，標普500指數漲1.16%、那斯達克漲1.18%、費城半導體指數更大漲3.18%。科技巨頭表現亮眼，輝達走揚2.95%，晶片設備股艾司摩爾ADR上漲2.57%，英特爾在目標價上修與AI題材加持下飆漲11.72%成為焦點，台積電ADR則呈現小跌。亞股方面偏多表態，日股大漲1.73%，韓股走揚0.87%；港股小漲0.05%、上證指數也收漲，區域股市在美股科技股帶動下延續偏多氣氛。 台股今（22）日火力全開，盤中一度衝上31,890.62點改寫新高，終場大漲499.71點、收31,746.08點續刷新高，成交金額7,924.61億元；權王台積電(2330)帶頭穩盤，漲20元收1760元；鴻海(2317)、廣達(2382)、日月光投控(3711)等同步撐場。資金面看到回流面板與AI題材，多檔個股成交熱絡，推升大盤多頭氣勢續旺。Yahoo財經編輯室 ・ 13 小時前 ・ 3則留言
群創剛出關就炸量 友達跟著熱鬧/川普添亂資金找避風港 軍工股亮燈發威/力積電上演翻身秀 賣銅鑼廠話題滿點｜Yahoo財經掃描
川普再掀對歐洲徵關稅雜音、格陵蘭議題引發市場「拋售美國」疑慮，加上美殖利率走揚影響，美股四大指數全面走跌，道瓊工業指數下跌1.76%，標普500指數跌2.06%、那斯達克跌2.39%、費城半導體指數跌1.68%。科技股成為重災區，博通、輝達、特斯拉與台積電ADR等賣壓偏重；不過Sandisk逆勢走揚，主要受投資機構調高目標價激勵，而Intel同樣因目標價上修題材支撐，相對抗跌。跌，顯示資金在恐慌中仍挑題材與評價面布局。 亞股方面，日股下跌，韓股走揚再創歷史新高；港股與上證指數同步走強，區域盤勢漲跌互見。 台股今（21）日開低後一路震盪，盤中一度拉升至31749點，終場下跌513.62點、收31,246.37點，成交量8,952.21億元，創史上最大量。權值股台積電(2330)隨盤勢拉回，拖累電子氣氛；不過資金轉向防禦與題材股避險，玻纖布概念與軍工概念股相對抗跌，成為盤面撐場焦點，另熱門成交個股也明顯放量，凸顯震盪盤下換手與短線交易熱度升溫。Yahoo財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 8則留言
第三季淨利年增217%！「玻纖布大廠」5天飆4漲停狂漲46% 攜台玻、中釉奪強勢股王
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導隨著AI浪潮帶動高階玻纖布供應吃緊，台廠相關概念股近日迎來漲勢，日東紡集團旗下的玻纖布大廠建榮，昨（20）日開盤不到10...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言