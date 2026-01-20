台股盤前／川普再掀關稅風暴美股崩！台指夜盤狂殺437點 開盤風險急升

財經中心／余國棟報導

美國政治與貿易風險再度升溫，美股重挫、期貨走弱，台股在國際利空包圍下，今（21）日開盤恐面臨明顯下跌壓力。（示意圖／PIXABAY）

美國總統川普針對格陵蘭主權與歐洲盟友的立場再度強硬，並重新升高對歐洲的關稅威脅，市場解讀美歐貿易衝突可能升級，投資信心明顯動搖。美股周二（20）日出現恐慌性賣壓，三大指數全面下挫，其中標普500指數一口氣回吐2026年以來的全部漲幅，道瓊工業指數盤中一度重挫逾900點，那斯達克指數跌幅也超過2%，科技股與成長股成為資金撤退的重災區，費城半導體指數同步下殺，顯示市場風險情緒急速升高。美國政治與貿易風險再度升溫，美股重挫、期貨走弱，台股在國際利空包圍下，今（21）日開盤恐面臨明顯下跌壓力。

廣告 廣告

這波賣壓並非單純股市修正，而是典型的「賣出美國（Sell America）」交易再度啟動。美國公債在新一輪賣壓下殖利率走高，美元同步轉弱，顯示資金同時撤離美股、美債與美元資產，避險情緒明顯升溫。投資人憂心長期不確定性升高，包括關稅政策反覆、盟友關係緊張，以及潛在報復性措施，都可能對美國經濟與企業獲利造成實質衝擊。

在國際市場劇烈震盪下，亞股今日開盤氣氛也難以樂觀。台指期夜盤大跌437點，跌幅相當明顯，幾乎反映美股主要指數的全面走弱，權值股風向標台積電期貨盤後下跌40元作收，將對今日現貨市場形成不小壓力，台股開盤恐以跳空下跌開出，指數回測支撐的風險明顯升高。

近期市場雖仍維持高檔震盪，但融資水位並未明顯降溫，反而小幅增加18億元，在國際利空突襲之際，槓桿部位偏高，反而可能放大短線修正壓力。一旦權值股帶頭下殺，不排除引發停損與融資斷頭賣壓，盤勢震盪幅度恐明顯放大。

受到費半指數重挫影響，半導體、AI伺服器、記憶體等前波強勢族群，今日恐面臨較大修正壓力；電子權值股若無法止穩，指數撐盤力道勢必減弱。相對之下，部分防禦型族群如金融、必需消費、部分高殖利率個股，短線或有資金避險轉進，但在整體風險情緒偏空下，撐盤效果仍有限。

法人普遍認為，目前市場關鍵不在單一經濟數據，而在政治風險是否持續升高。川普持續以關稅與地緣政治作為談判籌碼，使市場難以評估政策底線，短期內不確定性居高不下，風險性資產自然承壓。加上美股評價原本就處於相對高檔，一旦信心鬆動，修正幅度往往來得又急又快。

在美股重挫、台指期夜盤大跌、台積電期貨轉弱，以及融資水位偏高的多重壓力下，台股今日開盤恐陷入明顯下跌危機，盤中走勢將高度取決於權值股能否止穩，以及低接買盤是否進場承接。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

籌碼／外資一週狂掃565億！卻偷賣這3檔 它被倒逾20萬張淪苦主

外資／持股市值暴增1.9兆週買超565億 買它近16萬張有貓膩！

元月多頭行情啟動！台積電財報炸裂 點名這幾檔與積共舞

AI熱背後投資行為大洗牌 這類操作模式成新主流！

