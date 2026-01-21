台股盤前／川普關稅暫緩助攻美股！台指夜盤大漲255點 台股拚開高回穩

財經中心／余國棟報導

美股止跌回升，也讓台股壓力暫時獲得紓解。台指期夜盤上漲255點，顯示短線空方動能明顯收斂；台積電期貨盤後小幅走高，對今日現貨市場具一定撐盤效果。（示意圖／PIXABAY）

美國總統川普針對格陵蘭議題釋出關稅轉圜訊號，美股四大指數全面反彈，市場風險情緒明顯降溫，帶動台指期夜盤勁揚255點，台積電期貨盤後上漲10元，台股今（22）日開盤在國際股市回穩與籌碼面降溫雙重助攻下，有機會止跌回升。

川普週三（21）日表示，美方已就格陵蘭相關議題與北約達成初步框架共識，內容涵蓋美國與北約盟國在關鍵礦產開採權，以及「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統計畫的合作方向。川普強調，相關安排具「永久性」性質，也包含國防戰略層面的協作。在此背景下，美國原訂2月1日對部分歐洲國家生效的關稅措施，將暫時撤回，市場解讀為貿易衝突風險降溫的重要訊號。

消息一出，美股出現明顯反彈。前一個交易日才因政治與地緣不確定性重挫的美股，週三開盤走高，道瓊工業指數大漲逾580點，漲幅超過1%，那斯達克指數與S&P 500指數同步上揚逾1%，費城半導體指數更強彈逾3%，科技股與半導體族群成為反攻主力，市場情緒由恐慌快速轉向回穩。

美股止跌回升，也讓台股壓力暫時獲得紓解。台指期夜盤上漲255點，顯示短線空方動能明顯收斂；台積電期貨盤後小幅走高，對今日現貨市場具一定撐盤效果。籌碼面方面，最新資料顯示，融資餘額單日減少約34億元，散戶追價意願降溫，有助於降低短線籌碼凌亂的風險，對大盤反而形成中性偏多的整理條件。

前一交易日台股加權指數大跌513點，跌幅達1.62%，成交量放大至8,600億元以上，顯示恐慌性賣壓集中宣洩。三大法人合計賣超逾700億元，外資賣壓最為明顯，不過也意味短線籌碼已出現較大幅度的調整。隨著國際利空暫緩、消息面轉趨正向，今日開盤有望出現技術性反彈，觀察重點將落在量能是否有效收斂，以及權值股能否止穩。

川普釋出關稅暫緩訊號，成功替全球市場踩下煞車，短線系統性風險下降，替台股今日開盤創造喘息空間。不過，格陵蘭議題、北約合作細節與後續談判進展仍存在變數，投資人操作上宜避免過度追價，留意反彈量價結構與國際消息的延續性。若權值股能穩住腳步、成交量回歸理性，台股有望逐步走出急跌陰影，展開震盪回穩的修復行情。

