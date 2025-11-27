台股盤前／感恩節美股休市！台指夜盤小跌24點 台股開盤走自己的路

財經中心／余國棟報導

由於美股休市、週五（28）日也將提前3小時收盤，亞股今(28)日走勢將各自表現，台股短線缺乏國際指引，預料台股將「走自己的路」。（示意圖／PEXELS ）

美股周四（27）日因感恩節休市，市場交投全面暫停，僅期貨盤持平震盪，小那斯達克期貨微跌0.5點、道瓊期貨小跌14點、標普期貨則持平。由於美股休市、週五（28）日也將提前3小時收盤，亞股今(28)日走勢將各自表現，台股短線缺乏國際指引，預料台股將「走自己的路」。

台指期夜盤小跌24點收在27,555點，台積電期貨逆勢上漲5元作收，顯示AI與半導體族群仍具支撐。籌碼面方面，三大法人合計買超240億元，其中外資買超134億元、投信續買76億元，自營商小幅加碼近30億元。外資期貨淨空單減少近2.8萬口，顯示避險力道略為收斂，市場情緒轉趨中性。

廣告 廣告

觀察籌碼變化，外資空單期貨未平倉減少約696口，散戶多單平倉明顯，整體市場融資餘額單日暴增29億元，融券餘額則小幅上升0.78萬張，代表短線資金積極進場搶反彈，但高檔追價意願仍有限。法人分析，感恩節假期期間美股交投清淡、台股短線缺乏國際指引，今日開盤量能可能萎縮，預期指數將在27,400至27,700點間震盪整理。

從國際面觀察，美國市場對12月聯準會（Fed）降息預期持續升溫。根據CME FedWatch數據，市場預估12月9日至10日會議降息1碼的機率已超過80%，遠高於上週的40%。分析指出，近來美國零售銷售與就業數據偏弱，加上多位Fed官員釋出偏鴿談話，市場普遍認為「降息即將成真」。

此外，美國商務部延後公布9月個人消費支出（PCE）物價指數，將於12月5日揭曉，該數據將是聯準會12月決策的重要依據。德銀報告指出，市場對甲骨文（Oracle）與OpenAI合作的長期前景轉趨樂觀，股價週三強漲4.05%；戴爾（Dell）則因AI伺服器訂單激增超過150%，股價飆升5.83%，顯示AI產業熱度仍高。相對之下，惠普（HP）財測不佳且宣布裁員10%，股價下跌1.4%。

雖美股休市令台股短線缺乏領航，但AI、半導體等權值族群仍有資金支撐，加上外資期貨空單回補、散戶偏多操作，今日大盤有望高檔震盪偏多整理。短線可關注台積電、聯發科、鴻海等電子權值股表現，操作上建議以區間震盪思維應對，等待美股開市後再確認方向。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

盤後籌碼／外資掃貨134億！台股漲144點 它被買逾4萬張攻漲停

詐騙集團要哭了！富邦壽率先加入165平台 用這招防詐好猛

台股電子類16年漲1600% 它AI權重占9成難怪被瘋搶！

川普期中選舉將登場！少年股神瘋開戶 它們在風口等飛

