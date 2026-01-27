台股盤前／標普寫史高美股震盪！台指夜盤先衝191點 開盤拚續寫新高

財經中心／余國棟報導

受美股科技股續強激勵，台指期夜盤上漲191點，顯示短線多方氣勢仍在。台積電期貨盤後上漲10元作收，權值股動向持續牽動市場神經。籌碼面方面，融資小幅增加11億元，投資人追價意願仍高，但也隱含短線震盪風險。（示意圖／PIXABAY）

美股三大指數週二（27）日收盤漲跌互見，市場在科技股強勢與醫療保險族群崩跌的拉扯下，呈現高度分歧走勢。標普500指數在大型科技股領軍下，改寫歷史收盤新高，那斯達克指數同步大幅走揚，但道瓊工業指數則因成分股聯合健康（UnitedHealth）重挫近兩成拖累，終場重跌超過400點，醫療保險族群成為昨夜美股最大輸家。

科技股買氣持續升溫，成為支撐美股的重要力量，市場受惠於記憶體產業利多消息提振，科技成長前景信心未減。「科技七巨頭」中，Meta、微軟與特斯拉即將公布最新財報，蘋果也將於本週接棒登場，財報前的提前卡位買盤推升整體科技類股表現。費城半導體指數單日上漲超過2%，顯示資金仍高度聚焦AI、雲端與高效能運算題材。

個股方面，記憶體族群表現搶眼，美光（Micron）大漲逾5%，公司宣布未來十年將在新加坡加碼投資約240億美元，因應全球記憶體需求快速成長，帶動SanDisk、威騰電子同步走高，成為科技股盤面亮點之一。相較之下，醫療保險族群則全面潰敗。聯合健康公布不如市場預期的2026年營收展望，股價單日崩跌近20%，拖累Humana、CVS Health、Elevance Health與Centene同步重挫，相關類股成為道瓊指數重跌的主因，也凸顯盤面資金輪動速度加快。

市場焦點同樣聚焦聯準會（Fed）利率決策。市場普遍預期，Fed將維持基準利率在3.5%至3.75%區間不變，但投資人高度關注未來降息時點的任何線索。根據CME FedWatch工具顯示，至2026年底前，市場仍預期可能出現兩次各1碼的降息空間，為股市提供中期支撐。

歐盟與印度達成歷時近20年的重大貿易協議，被視為對美國強硬關稅政策的間接回應；另一方面，美國消費者信心指數下滑至2014年以來低點，甚至低於疫情期間水準，反映民眾對政策反覆與貿易方向的不安，也讓市場對後續經濟數據保持警戒。

回到台股，受美股科技股續強激勵，台指期夜盤上漲191點，顯示短線多方氣勢仍在。台積電期貨盤後上漲10元作收，權值股動向持續牽動市場神經。籌碼面方面，融資小幅增加11億元，投資人追價意願仍高，但也隱含短線震盪風險。

法人指出，台股近期在權值股與AI族群帶動下頻創新高，短線雖有追高風險，但在國際科技股強勢、資金行情尚未退潮下，指數仍有機會延續高檔震盪偏多格局。美股雖出現道瓊重挫的雜音，但科技股多頭格局未變，台股在台指期與台積電期貨同步走揚支撐下，今（28）日開盤有望挑戰續創新高。

不過，建議投資人操作上避免過度追價，可聚焦基本面明確、具長線成長題材的族群，並留意國際政經與利率政策變化，因應高檔震盪可能帶來的短線波動。

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

