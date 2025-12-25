台股盤前／標普、道瓊飆漲！美股創高報佳音 台股有望延續聖誕行情

財經中心／余國棟報導

台指期夜盤上漲64點，台積電期貨也上揚5元，搭配融資餘額增加13億元，顯示多方買盤持續進場，台股昨因行憲紀念日休市一天。今（26）日開盤有望承接美股聖誕行情，延續強勢格局。（示意圖／PEXELS）

美股在聖誕節假期前夕續寫多頭傳奇，三大指數齊步收高，其中道瓊工業指數大漲近300點創歷史新高，激勵市場樂觀情緒延燒至亞洲市場。台指期夜盤上漲64點，台積電期貨也上揚5元，搭配融資餘額增加13億元，顯示多方買盤持續進場，台股昨因行憲紀念日休市一天。今（26）日開盤有望承接美股聖誕行情，延續強勢格局。

美股週三（24）日提前收市，道瓊指數大漲288.75點、漲幅0.60%，收報48731.16點，創下歷史新高。標普500指數小漲22.26點，漲幅0.32%，連續第二個交易日創高。那斯達克指數亦小漲51.47點，收在23613.31點，漲幅0.22%，雖漲幅不大，但維持高檔盤堅格局。

此波上漲動能主要來自強勁的經濟數據，與市場對美國降息預期的延續。美國公布的第三季GDP成長4.3%，為兩年來最強數據，顯示內需消費仍具韌性，撐起經濟基本面。不過，市場仍預期聯準會明年第一季降息，提振投資人信心。

個股方面，Nike大漲4.6%至每股60美元，主因蘋果執行長庫克買進該公司300萬美元股份，引發市場熱議。輝達（NVIDIA）微跌0.32%，報每股188.61美元，但盤後市場傳出計劃以200億美元收購AI加速器新創公司Groq，引爆資本市場對AI併購想像空間。

隨著美股進入年底最後幾個交易日，市場熱議川普選後行情的漲幅表現。截至目前為止，自2024年總統大選後，標普指數已累計上漲19.8%，雖略低於前任總統選後行情，但仍高於歷年平均水準的10.1%，投資人情緒偏向樂觀，年終作帳動能仍有延續空間。

回到台股，（24）日大盤上漲61.51點、收在28371.98點，成交金額達4290億元。雖外資小幅賣超38億元，但自營商回補力道強勁，買超高達98億元，支撐盤勢震盪走揚。台股上漲主因來自電子股表現穩健，類股輪動健康，主流仍由半導體與AI概念股領軍。台積電期貨夜盤收漲5元至1510元，顯示市場對其後市仍抱持正面態度。

整體而言，美股收高、台指期上揚、台積電續強，搭配年底作帳行情與元月效應提前發酵，台股有望在聖誕節後迎來紅包行情。不過，仍須關注聯準會明年降息節奏與資金風向。

