台股盤前／比特幣回神衝破9萬美元！美股全面收紅 台股開盤有望續漲

台指期夜盤呼應美股漲勢，上漲241點作收，台積電期貨同步上漲15元。融資餘額小幅增加3億元，籌碼面回穩。分析師認為，隨著美股科技股與半導體族群領軍反彈，加上外資昨日轉為買超135億元、三大法人合計買超183億元，今(3)日台股開盤有望延續漲勢。（示意圖／PIXABAY）

美股週二（2）日全面收高，市場情緒轉暖。道瓊工業指數上漲185點、標普500指數漲0.25%、那斯達克指數漲0.59%，費城半導體指數勁揚1.84%，科技股買盤回溫帶動整體漲勢。投資人押注聯準會12月啟動降息循環，市場預期降息1碼的機率已攀升至86%，風險性資產回溫推升比特幣強勢反彈，一度上漲超過7%，重返9萬美元整數關卡，相關加密貨幣概念股同步走強。

分析師指出，美股漲勢主要受到通膨降溫與製造業數據疲弱影響。最新公布的美國11月ISM製造業指數持續萎縮至48.2，顯示經濟動能仍偏弱，市場對聯準會提早降息的預期進一步升高。美銀（Bank of America）預測，聯準會最快將於12月降息1碼，明年上半年有望再降息兩次，使最終利率區間下探至3%至3.25%。

科技股成為美股反彈的主力，蘋果（AAPL）上漲1.1%，微軟（MSFT）漲0.67%。國際數據資訊（IDC）最新報告指出，受惠iPhone 17系列需求強勁，蘋果2025年出貨量可望創下歷史新高，進一步提振市場信心。另波音（BA）因獲美國海軍1.04億美元維修合約大漲10%，顯示產業面回溫跡象明確。

此外，市場焦點還放在聯準會未來人事布局。外媒透露，美國總統川普計畫於2026年初宣布下一任聯準會主席人選，白宮國家經濟委員會主席凱文．哈塞特（Kevin Hassett）被視為潛在人選，使市場對貨幣政策方向增添不確定性。不過華爾街普遍預期，即便政策轉換在即，降息循環仍是主流趨勢，有助支撐股市中期走勢。

在比特幣衝破9萬美元激勵下，加密貨幣相關股強彈，MicroStrategy與Coinbase雙雙上漲逾5%，資金回流高風險資產，顯示市場避險情緒明顯降溫。法人指出，此波漲勢有助於延續年底前的資金回補行情，美債與美元則維持相對穩定。

台指期夜盤呼應美股漲勢，上漲241點作收，台積電期貨同步上漲15元。融資餘額小幅增加3億元，籌碼面回穩。分析師認為，隨著美股科技股與半導體族群領軍反彈，加上外資昨日轉為買超135億元、三大法人合計買超183億元，今(3)日台股開盤有望延續漲勢，朝28000點挑戰，權值股與AI概念股有機會再度扮演領漲主角。

整體而言，市場氛圍由前日的觀望轉為樂觀，在聯準會降息預期與比特幣暴漲的雙重催化下，資金有望重新流向電子與高成長族群。專家提醒，雖短線漲多後或有震盪，但若台積電續強、成交量維持在5,000億元以上，指數仍具向上推進的空間。

