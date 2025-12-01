台股盤前／比特幣暴跌6%嚇趴美股！台指期夜盤漲196點 台股今有望開紅
財經中心／余國棟報導
12月首個交易日，美股遭比特幣暴跌與日本股債雙殺衝擊，四大指數全面收黑。比特幣暴跌逾6%，跌破8.6萬美元關卡，重挫市場風險偏好，加密貨幣概念股同步下挫，拖累美股科技板塊走弱。不僅如此，日本債券殖利率飆升引發拋售潮，全球債市連動走跌，美債價格承壓，道瓊終場回落逾420點，中斷五連漲。
標普500指數下跌0.53%，那斯達克指數下滑0.38%，道瓊工業指數重挫427點、跌幅0.9%，費城半導體指數微跌0.07%。市場情緒轉趨謹慎，美國11月ISM製造業PMI降至48.2，為四個月以來最大降幅，顯示景氣仍處收縮區間，情勢比新冠疫情時更加不妙，也讓市場對聯準會（Fed）12月降息的預期再度升高。
盤面上，AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）逆勢上漲1.66%，收在179.92美元，主要因宣布以20億美元收購軟體商新思科技部分股份，擴大AI晶片與設計整合應用。新思科技股價飆漲4.85%。不過傳奇作空大師Jim Chanos警告，輝達以AI晶片作為抵押的融資模式可能埋下金融風險。特斯拉（Tesla）則收盤近乎持平，報430.14美元。
市場普遍關注美國總統川普的最新政策動向。川普日前透露，已拍板確定下任聯準會主席提名人選，並強調會推動更積極的降息政策。分析師認為，若降息預期升溫，雖短線壓抑美元，但中長期將有助資金回流股市。然而，法人認為，目前市場仍處於盤整期，受川普稅改政策不確定性及日本金融市場動盪影響，年底「聖誕行情」恐難如往年上演。
觀察台股籌碼面，台指期夜盤上漲196點、台積電期貨盤後上揚10元收盤，融資餘額增加21億元，顯示散戶逢低回補意願轉強。法人指出，儘管美股收黑，但費半跌幅有限、輝達續漲，預料電子權值股今(2)日有望止跌回穩。
綜合來看，外資昨（1）日賣超243億元、三大法人合計賣超188億元，短線籌碼壓力仍存，不過隨著美股跌勢收斂與AI族群支撐，加權指數開盤有望紅盤開出，一掃昨日跌勢。分析師提醒，操作上可觀察台積電、聯發科、聯電等半導體權值股動向，短線指數若能穩守27300點之上，年底仍有機會挑戰28000點。
