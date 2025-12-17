台股盤前／甲骨文重挫美股全倒！台指夜盤跌279點 台股面臨季線保衛
財經中心／余國棟報導
台股今（18）日開盤面臨沉重壓力，美股四大指數全面收黑，其中那斯達克重挫418點、跌幅達1.81%，費城半導體指數更暴跌3.78%，拖累台指期夜盤重挫279點、台積電期貨盤跌20元作收，市場氣氛轉為保守，指數恐再度考驗季線支撐力道。
受到甲骨文（ORCL）股價重挫近6%的衝擊，美股科技股情緒全面轉弱，尤其高科技企業資金鏈出現疑慮，引發投資人拋售壓力。甲骨文遭爆旗下資料中心私募融資案因主要夥伴藍鴿資本（Blue Owl Capital）不支持交易導致談判中斷，儘管公司強調專案照常進行，但市場信心已受損。消息一出，科技股賣壓擴散至整體市場，納指與費半指數應聲大跌，帶動S&P 500指數下跌78點、道瓊指數也跌逾228點。
台積電期貨盤後下跌20元至1425元，反映市場對台積電ADR昨日下跌壓力的反應。預料開盤台積電現貨亦將面臨賣壓，作為加權指數重要支撐，若進一步走弱，恐使指數跌破季線27,350點關卡。此外，台指期夜盤大跌279點，顯示外資空方力道轉強，今早開盤指數勢必承壓。
三大法人昨（17）日合計賣超236億元，其中外資大砍354億元，為近期單日相對大賣超，顯示其調節動作仍未結束。自營商則逆勢買超109億元，顯示在低檔有承接意願，但仍難扭轉整體賣壓。融資餘額則大增33億元，反映散戶進場接刀，若指數續跌，恐將導致追繳壓力擴大。
市場關注美國聯準會（Fed）對利率政策是否有明確指引。此外，關鍵CPI數據將於今晚公布，是左右聯準會2026年政策路徑的關鍵依據，市場普遍預期年中有望啟動降息，惟在正式數據出爐前，資金仍呈觀望。
地緣政治方面，美國總統川普簽署封鎖令，禁止所有受制裁的俄羅斯原油進出口至委內瑞拉，激勵西德州原油上漲逾2%，能源股走強，事實上，S&P 500能源類股才剛創下4月以來最大單日跌幅，此並未能抵銷科技股重挫的空方氣氛。
美股重挫帶動亞股氣氛轉冷，台股今開盤面臨季線保衛戰，若台積電與電子權值股續弱，短線恐將出現技術面破位風險，須留意盤中賣壓擴大情況。後續市場將聚焦美國CPI數據與聯準會官員談話，尋求對2026年貨幣政策方向的明確線
