台股盤前／甲骨文、輝達回神大漲！台指夜盤大漲223點 開盤續強可期

台指期夜盤上漲223點，台積電期貨盤後同步上漲20元作收，顯示外資與法人對權值股態度轉趨正向。籌碼面來看，融資小幅增加9億元，顯示部分短線資金開始回補，但整體仍屬溫和水位，尚未出現過熱訊號，台股今(22)日有機會延續漲勢。（示意圖／PIXABAY）

美股上週五（19）日出現反彈走勢，人工智慧（AI）概念股續強，帶動科技類股回神，儘管三大指數單週表現仍偏弱，但市場情緒已有回溫跡象。投資人一方面消化最新通膨數據，另一方面持續關注聯準會後續利率政策走向，使得資金在年末偏向具題材性的科技與AI族群。

從美股表現來看，那斯達克指數上漲1.31%，S&P 500指數收紅0.88%，道瓊指數小漲0.38%，其中費城半導體指數勁揚近3%，成為盤面最大亮點。個股方面，AI龍頭輝達上漲近4%，甲骨文因雲端與AI合作題材強勢大漲逾6%，美光也在財測利多帶動下續強走高，顯示AI相關資金動能仍未退燒。

美光（MU-US）延續漲勢，週五狂漲近7% 至每股265.92 美元，主因公司給出強勁的本季營收指引。根據外媒報導，川普政府開始審查輝達 H200晶片對華出口以及美國反壟斷機構批准輝達對英特爾（INTC-US）投資。AI 巨頭輝達(NVDA-US) 週五勁揚3.93% 至每股180.99美元，本週漲幅達1.81%。

期貨市場提前反映多方氣勢，台指期夜盤上漲223點，台積電期貨盤後同步上漲20元作收，顯示外資與法人對權值股態度轉趨正向。籌碼面來看，融資小幅增加9億元，顯示部分短線資金開始回補，但整體仍屬溫和水位，尚未出現過熱訊號，台股今(22)日有機會延續漲勢。

法人也指出，近期美國11月消費者物價指數（CPI）低於市場預期，提升市場對明年進一步降息的想像空間，儘管聯準會官員仍維持審慎基調，但通膨降溫趨勢有利科技股評價修復。加上美股正逢「三巫日」後，短線波動告一段落，有助亞股開盤氣氛回穩。

隨著美股四大指數同步收紅，加上台積電期貨夜盤率先表態，市場預期權值股有機會成為今日撐盤主力，電子與AI相關族群仍是資金關注焦點。不過，由於年底將近，部分資金仍可能逢高調節，盤勢雖偏多但震盪難免。

在美股反彈、期貨走強與籌碼面相對穩定的支撐下，台股今日開盤有機會延續反彈走勢，短線仍以電子權值與AI題材股表現為觀察重點，投資人操作上宜留意量能變化與權值股續航力。

