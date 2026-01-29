台股盤前／科技股翻車那指再黑 台指期夜盤崩331點開盤不妙！

財經中心／余國棟報導

標普500指數收在6,969.01點，小跌9.02點、跌幅0.13%，那斯達克指數下跌172.33點，收23,685.12點，跌幅0.72%，科技股成為主要拖累來源；道瓊工業指數則逆勢小漲55.96點、收49,071.56點，勉強守住紅盤。費城半導體指數上漲13.65點、收8,320.39點，表現相對抗跌，但未能扭轉整體科技族群偏弱格局。（示意圖／PIXABAY）

投資人持續消化科技巨頭財報與聯準會利率決策影響，美股四大指數週四（29）日表現震盪偏弱，科技股賣壓沉重，拖累市場信心。台股方面，台指期夜盤重挫331點，加上台積電期貨走弱，內外夾擊之下，台股今（30）日開盤面臨不小壓力。

標普500指數收在6,969.01點，小跌9.02點、跌幅0.13%，那斯達克指數下跌172.33點，收23,685.12點，跌幅0.72%，科技股成為主要拖累來源；道瓊工業指數則逆勢小漲55.96點、收49,071.56點，勉強守住紅盤。費城半導體指數上漲13.65點、收8,320.39點，表現相對抗跌，但未能扭轉整體科技族群偏弱格局。經歷連日暴漲後，黃金與白銀在昨日晚間出現急速跳水行情，現貨黃金一度跌破每盎司5200美元，較當日高點5598美元跌幅超過400美元，日內跌幅達4.4%；白銀同時下挫逾6%，盤中一度突破121美元後回落至每盎司108.2美元。

市場焦點落在微軟財報。微軟（MSFT）公布財報後，因雲端業務成長放緩、對後續展望偏保守，股價暴跌近10%，創下自2020年3月以來最差單日表現，連帶拖累軟體族群走勢。ServiceNow、甲骨文、Salesforce 等軟體股同步走弱，跌幅介於2%至近一成不等，顯示市場對AI商業化速度與獲利模式的疑慮升溫。

相較之下，蘋果（AAPL）盤後財報釋出利多，受惠iPhone銷量創新高、獲利優於市場預期，盤後股價上揚逾1%，為疲弱的科技股注入些許暖意；Meta（META）則因營收展望亮眼，股價一度大漲逾10%，但未能帶動整體科技族群翻紅。特斯拉（TSLA）由升轉跌，下挫逾3%，加上宣布部分車款停產與投資布局調整，也讓市場情緒轉趨保守。

聯準會維持利率不變，市場雖仍預期今年內可能有降息空間，但時點恐延後，加上美國國會資金法案卡關，政府部分停擺風險升溫，都使投資人操作更趨謹慎。另方面，比特幣單日下跌逾5%，一度觸及近兩個月低點，也反映高風險資產同步降溫。

在美股偏弱背景下，台股盤前訊號同樣不樂觀。台指期夜盤下跌331點，顯示空方氣氛明顯升溫；台積電期貨盤後下跌15元，權值股動能轉弱，對大盤指數形成壓力。籌碼面方面，昨融資單日減少31億元，顯示部分短線資金已先行退場觀望。

近期台股漲多後本就面臨技術性整理，加上美股科技股出現財報地雷，短線波動勢必放大。特別是權值電子股若無法止穩，指數恐出現補跌壓力。不過，隨著國際資金仍關注AI長線趨勢，半導體與相關供應鏈中長期基本面並未改變，短線震盪不宜過度追空。

今日台股開盤恐延續偏弱格局，指數可能先測試下方支撐，盤中觀察重點將落在權值股是否止跌，以及中小型股能否出現撐盤力道。市場在消化美股利空之際，操作上宜保守因應，等待情緒沉澱後再尋找較佳進場時點。

