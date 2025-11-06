台股盤前／美企裁員創22年同月新高！費半暴跌近2.4% 台股開盤恐遭波及

財經中心／余國棟報導

費城半導體指數重挫2.39%，科技股賣壓湧現，資金湧向美債避險，導致美債殖利率暴跌。台指期夜盤同步大跌369點，台積電期貨下挫20元作收，預告今（7）日台股開盤恐難逃重挫命運。（示意圖／PIXABAY）

美股週四（6）日再度陷入拋售潮，因美國企業裁員數據創下2003年以來同期新高，市場憂心經濟放緩疑慮升溫，道瓊指數暴跌近400點、費城半導體指數重挫2.39%，科技股賣壓湧現，資金湧向美債避險，導致美債殖利率暴跌。台指期夜盤同步大跌369點，台積電期貨下挫20元作收，預告今（7）日台股開盤恐難逃重挫命運。

根據人力資源顧問公司Challenger, Gray & Christmas最新數據，美國企業10月宣布裁員人數達15萬3,074人，為2003年以來同月新高，遠高於9月的5萬4,064人。加上聯邦政府持續關門，官方就業統計延宕發布，使市場對美國就業情勢憂慮加劇，避險情緒一觸即發。

廣告 廣告

市場分析指出，美國聯準會理事米蘭週四表示，傾向未來逐步降息2碼，但強調政策應更中立，同時承認「許多同事希望每次降息僅1碼」，此番言論未能釋放足夠寬鬆訊號，反令市場陷入觀望。科技股估值過高疑慮升溫，晶片大廠通膨雖交出優於預期的財報，卻仍重挫近4%，輝達跌幅超過3.6%、AMD更崩跌7%，拖累費半指數下挫近172點。

受到美股全面回檔拖累，S&P500指數下跌1.12%、那斯達克重挫1.45%、道瓊指數大跌398點收46,912點。投資人轉進美債避險，美債殖利率應聲暴跌，資金結構轉向保守。

台股方面，昨日加權指數收在27,899點、上漲182點，但外資轉為賣超51億元、三大法人合計僅買超19億元。期貨籌碼顯示外資淨空單至29,917口，籌碼偏空意味濃厚，顯示短線行情仍不穩定。

台指期夜盤應聲重挫369點，台積電期貨下跌20元收盤，市場預期今日開盤將大幅跳空下挫。法人指出，外資期現貨同步偏空，短線上大盤恐回測季線支撐。若台積電股價跌破1400元整數關卡，恐引發被動型基金調節賣壓，電子權值股走勢將主導盤勢方向。

廣告 廣告

分析師認為，短線投資人應留意美股裁員數據對景氣信心的延續性影響。AI、高價科技股修正壓力可能加劇，建議操作上採取保守策略，減碼高本益比族群，轉向防禦性與高股息題材，包括金融、電信、電力族群。中長線資金可等待美國通膨與勞動數據明朗後，再伺機進場布局。

美股急跌引爆市場避險情緒，加上外資期貨偏空與台積電期貨下滑，台股短線恐面臨高檔震盪甚至回測壓力，投資人宜控制槓桿、嚴設停損，靜待市場信心重建。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

盤後籌碼／外資小調節51億 記憶體這2檔竟然買到漲停！

景氣燈號亮黃紅 它高股息又低費用百萬股民存股首選！

65歲以上人破2成！信託財產近20萬人 簽約費只要這金額

國際資金瘋湧台股！AI動能撐起多頭 這檔有底氣規模破200億

