台股盤前／美光、博通暴漲！台指夜盤強彈438點 台股有機會止跌反攻
財經中心／余國棟報導
美國股市週一（24）日強勢收紅，在市場對聯準會 12 月可能降息的預期急速升溫下，科技股漲勢全面回神，七巨頭Alphabet、輝達、亞馬遜、Meta、微軟、特斯拉、蘋果成為盤面主力，帶動那斯達克指數大漲 2.69%、費半指數更狂飆 4.63%。同時，川普證實已接受中國國家主席習近平邀請，將於明年四月訪問北京，使中美關係添上一層期待性，市場避險情緒同步下降。美股全面大漲、台指期夜盤強彈，台股今（25）日可望止跌反彈。
在外部氣氛全面轉暖下，台指期夜盤大漲 438 點作收，台積電期貨盤後同步跳升 35 元，顯示多方力量重新站回場內。籌碼面方面，昨日融資增加 26 億元，代表散戶情緒略微回溫；外資雖然昨日大幅調節 299 億，但美股強彈或將使今日現貨回補買盤機率提高。
從美股訊號來看，科技類股強到不行。博通大漲 11%、美光暴漲 7%、超微（AMD）與輝達各漲 6% 和2%，AI 題材再度成為資金主旋律。本周仍將持續釋出延遲公布的經濟數據，包括零售銷售、生產者物價指數（PPI）與耐久財訂單，同時還有 Case-Shiller 房價指數，市場投資人屏息以待，此外，Alphabet 帶起的AI樂觀情緒也延伸至伺服器與半導體供應鏈，這些都是台股的核心族群，等同替今日台北股市提前打了一劑強心針。
道瓊也在川普即將訪中消息刺激下走升，市場解讀中美重新溝通將降低供應鏈的不確定性。一連串因先前政府關門而延後公布的經濟數據顯示，美國就業市場走弱、通膨依然頑強，再加上Fed 降息機率從上週的 42% 一口氣拉升至 79%，這反而提升市場對 Fed 將於12月會議實施今年第三次、也可能是最後一次降息的信心。市場認為年底前可能迎來今年第三次、也是最後一次降息，利率風險大幅下降，有利股市科技股估值回升。
回到台股，昨日日盤雖然買氣仍弱、外資偏空，但夜盤強勢翻多，加上美股氣勢如虹，今日盤中出現技術性反彈的機率極高。台積電是關鍵，昨日日 K 線連日疲弱，但期貨大漲 35 元顯示短線有機會止穩，只要現貨站回漲勢，大盤就有望擺脫連日弱勢。
類股來看，若台積電回溫，AI 伺服器、半導體、記憶體族群將成為今日最重要的觀察指標，包括聯發科、廣達、緯創、技嘉、南亞科、美光供應鏈等，都有機會受費半大漲帶動而走強。反觀前陣子避險而上漲的金控族群，可能因資金重新加碼科技股而出現輪動。
今日台股具備「跌深反彈」與「外部市場轉暖」雙重支撐，短線多頭有望重拾主控權。市場最關鍵觀察點就在台積電能否成功翻紅、帶動大盤量能回升。一旦資金回流電子權值，大盤重返 27,000 點上方並非難事。
