台股盤前／美台關稅降到15%要成真 台指夜盤狂噴371點開盤拚創高！

財經中心／余國棟報導

台指期夜盤受多方利多因素大漲371點，已提前反映美台貿易利多與美股上漲氣氛；台積電期貨盤後上漲35元，更是明確釋放權值股續強訊號。融資單日增加49億元，散戶與短線資金積極回流，市場追價意願明顯升溫。（示意圖／PIXABAY）

美台貿易協議露出曙光，國際股市氣氛轉趨樂觀，帶動台股多頭情緒快速升溫。週一（12）日美股收小紅、台指期夜盤大漲371點，權值股台積電期貨盤後同步上漲35元，市場資金提前卡位，台股今（13）日開盤有望延續強勢，挑戰再創歷史新高。

從國際面來看，根據《紐約時報》引述知情人士指出，川普政府已接近與台灣達成一項重大貿易協議，內容包括將台灣出口至美國的關稅稅率調降至15%，同時要求台積電承諾在美國亞利桑那州再興建至少五座晶圓廠。此消息被市場視為「雙重利多」，一方面降低台灣出口企業成本壓力，另一方面也鞏固台灣半導體，在全球供應鏈的關鍵地位，成為推升風險性資產的重要催化劑。

廣告 廣告

儘管市場仍關注川普政府對聯準會（Fed）施壓、以及Fed獨立性爭議，投資人同步拋售股票、債券與美元，轉向黃金等避險資產。隨著司法部對 Fed主席鮑威爾展開刑事調查，市場擔心白宮試圖加深對貨幣政策的影響力，但資金並未全面撤出股市。週一美股四大指數仍同步收紅，道瓊工業指數、S&P 500指數與那斯達克指數小幅走高，費城半導體指數表現相對亮眼，顯示資金仍偏好科技與成長型資產。避險資產如黃金雖然維持高檔，但股市風險偏好並未明顯轉弱，為台股今日開盤提供正面支撐。

台指期夜盤受多方利多因素大漲371點，已提前反映美台貿易利多與美股上漲氣氛；台積電期貨盤後上漲35元，更是明確釋放權值股續強訊號。融資單日增加49億元，散戶與短線資金積極回流，市場追價意願明顯升溫。加權指數在前一交易日已站穩3萬點之上，技術面仍維持多頭排列，短線並未出現轉弱訊號。

類股表現上，電子股仍是盤面主軸。半導體族群在美台關稅調降預期下，直接受惠出口成本下降與訂單能見度提升，成為資金首選；其中晶圓代工、先進製程、設備與材料相關族群，預料將持續吸引買盤進駐。AI與高效能運算（HPC）相關供應鏈，在美國科技資本支出維持高檔的背景下，仍具中長線想像空間，今日盤中有機會再度成為撐盤要角。

台股在國際利多與自身籌碼優勢加持下，今日開盤氣勢偏多，但仍須留意高檔震盪風險。指數快速拉升後，盤中不排除出現獲利了結賣壓，走勢可能呈現「開高後震盪」格局。操作上，短線可留意權值股與半導體龍頭動向作為多空風向球，中線投資人則可觀察美台貿易協議後續細節是否落實，作為布局節奏的重要依據。

在美台關稅調降預期尚未正式拍板前，市場情緒仍將隨消息面快速波動，但至少短線趨勢仍偏向多方。只要國際股市不出現急轉直下的變化，台股今日開盤挑戰再創新高的機會仍高。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

AI沒泡沫還更猛！台股績效大翻盤 霸榜前五名是這幾檔

台股站上3萬點真的穩了嗎 分析師警告三警訊先別太樂觀！

不是高股息！它憑什麼可以年化8% 資金都悄悄轉進

AI擴散效應全面引爆！它剛上市甜蜜期好神 今年來成長近6成

