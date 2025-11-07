台股盤前／美政府關門現轉機！那指創7個月最慘單週 台股仍陰霾未散

財經中心／余國棟報導

台指期夜盤下跌160點，收在27,561點附近，台積電期貨同步下跌15元作收，顯示市場信心疲弱。從籌碼面觀察，外資昨日賣超353億元，三大法人合計賣超473億元，外資期貨淨空單至3萬0,820口，顯示市場避險情緒升溫。（示意圖／PEXELS）

美股週五（7）日尾盤雖傳出美國政府關門現轉機，參議院領袖舒默（Chuck Schumer）提出重啟協議計畫，激勵盤中跌幅收斂，但市場對經濟前景與企業財報疑慮未解，那斯達克指數終場仍下跌0.21%，全週重挫約3%，創下4月以來最慘單週表現，道瓊小漲0.16%、標普500指數微升0.13%，費城半導體指數則下跌1.01%，AI與晶片股賣壓明顯。

受此影響，台指期夜盤下跌160點，收在27,561點附近，台積電期貨同步下跌15元作收，顯示市場信心疲弱。從籌碼面觀察，外資昨日賣超353億元，三大法人合計賣超473億元，外資期貨淨空單至3萬0,820口，顯示市場避險情緒升溫。

美股本週三大指數全數收黑，主要受到科技股估值過高與企業裁員潮陰影影響。根據Challenger指出，美企10月裁員人數月增183%，創近10年最大增幅，加上密西根大學消費者信心指數降至50.3，為2022年6月以來最低，民眾對未來一年通膨預期上升，壓抑市場買氣。

儘管美政府關門風險短線緩解，但經濟數據偏弱、美銀與摩根士丹利皆警示勞動市場轉冷，投資人預期聯準會12月不再降息，憂心後續企業獲利壓力。市場分析，科技族群近期漲多回檔、資金有轉向傳產與公用事業股跡象。

台股方面，週五加權指數收在27,651點，下跌248點、成交量4,690億元，台積電下跌5元至1460元、聯發科跌逾2%、鴻海小幅收黑，電子權值股疲弱導致大盤無力反彈。觀察類股成交比重，電子占比近6成，但資金轉入金融、與塑化等防禦族群，顯示市場操作轉趨保守。

分析師指出，台積電ADR上週五跌0.95%，短線壓回恐續影響下周一(10)日開盤氣氛，若早盤未能守住27,500點關卡，指數仍將下探。投資策略方面，法人建議投資人應控制持股水位，避開高位電子權值與AI概念股，改採低基期高殖利率個股如金融族群分散風險；長線投資人則可留意美政府若順利開門後，聯準會貨幣政策轉向的時機。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

