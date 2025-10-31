台股盤前／美科技股財報亮眼！台指卻逆風下跌165點 短線回檔壓力升溫
財經中心／余國棟報導
蘋果與亞馬遜繳出亮眼財報，帶動美股週五（31日）收高，道瓊漲40點、那斯達克上漲143點、標普500指數上揚0.26%、費半漲0.18%，四大指數月線同步收紅。不過，台指期夜盤卻反向下跌165點、台積電期貨盤後下跌10元作收，顯示市場對台股後市仍存觀望氣氛，受到美股漲勢縮小與台指期貨盤回跌影響，預料大盤可能開低整理。
美股方面，蘋果（AAPL）預期第四季營收將年增10%至12%，並看好iPhone 17升級需求帶動銷售動能，股價小漲0.38%至270.37美元；亞馬遜（AMZN）勁揚9.58%，每股收244.22美元，主要受惠雲端事業AWS年增20%，為2022年以來最佳成長步調。輝達（NVDA）股價則微跌0.16%，收202.49美元，市場關注其與南韓政府、三星、現代汽車及NAVER Cloud等企業合作的AI GPU部署進展。
消息面上，美國總統川普與中國國家主席習近平會晤，雖形容會談「非常棒、極佳」，但雙方並未透露貿易緊張如何緩解。不過，川普表示若北京嚴厲打擊芬太尼出口，美方將取消相關中國商品的關稅。市場普遍解讀為美中關係有望轉趨緩和，為科技股帶來短線支撐。
下週一（3）日台股開盤，受到美股漲勢縮小與台指期貨盤回跌影響，預料大盤可能開低整理。法人指出，雖外資期貨淨空單減少至約2.3萬口，顯示偏空力道趨緩，但現貨仍連續賣超，昨日賣超達284億元，短線仍需提防外資持續調節高檔權值股。
觀察籌碼面，三大法人合計賣超243億元，其中外資賣超284億元、投信小幅賣超34億元、自營商逆勢買超74億元，顯示短線由內資撐盤，外資動向仍主導市場方向。
台積電（2330）期貨盤後下跌10元加上週五尾盤摜壓20元，預料開盤股價可能壓抑大盤走勢。法人指出，雖然蘋果與亞馬遜財報優於預期，對電子權值族群具支撐，但全球景氣復甦力道仍不均，外資短線偏向保守操作。
台股10月以來上攻28,000點關卡後進入高檔震盪，台指期夜盤下跌顯示市場情緒轉趨謹慎。分析師認為，若大盤回測10日線附近（約27,868點）仍有守，可視為健康修正，但若量能急縮、外資續賣，恐導致指數短線下探。
法人建議投資人短線可減碼高檔AI及半導體權值股，關注低基期且具內需題材族群，如電信、金融等防禦性類股。中長線仍可聚焦AI伺服器、電力基建族群，逢低分批布局等待第四季旺季行情啟動。
