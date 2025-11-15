台股盤前／美股下跌收斂！台指期反彈86點 台股迎止跌契機

財經中心／余國棟報導

從外資籌碼來看，最新數據顯示外資淨空單大增至 34,595 口，為近期較大幅度的加倉動作，雖然外資現貨連續偏空，期貨淨空單大幅增加，多少透露外資對短線上漲力道不再那麼樂觀。三大法人合計賣超 839 億元。（示意圖／PEXELS）

美股週五（14） 日在震盪中收盤，道瓊、標普 500 與那斯達克走勢分歧，市場對聯準會 12 月降息的期待快速降溫，使一週行情呈現高低震盪。不過，費半跌幅有限、科技股尾盤買盤回流，使市場情緒略為回穩。那指小漲 0.13%，標普 500 幾乎持平，道瓊則下跌逾 300 點，終場收低 0.65%。整體來看，美股雖然缺乏明確方向，但波動明顯縮小，有助下週台股開盤止跌回穩。

廣告 廣告

受到美股尾盤買盤支撐，台指期夜盤上漲 86 點收復部分跌勢，台積電期貨同步上漲 5 元，顯示市場對權值股情緒略有改善。此外，昨日融資餘額減少 29 億元，代表散戶在前一天重挫後選擇降低槓桿、減碼避險，短線籌碼反而變得更乾淨，有利大盤在尋求反彈空間。

從外資籌碼來看，最新數據顯示外資淨空單大增至 34,595 口，為近期較大幅度的加倉動作，雖然外資現貨連續偏空，期貨淨空單大幅增加，多少透露外資對短線上漲力道不再那麼樂觀。三大法人合計賣超 839 億元。

觀察美股科技股表現，輝達在盤中由黑翻紅，特斯拉一度跌破 400 美元後強力拉回，這些訊號都顯示科技類股資金仍未完全撤出。市場目前焦點落在下週即將公布的美國 9 月非農就業報告，這份延後發布的數據對聯準會年底降息方向至關重要。根據 CME FedWatch 觀察，過去一個月市場認為12月會降息一碼的機率約 95%，但最新預期已掉到不足五成，投資情緒明顯轉向謹慎。

回到台股，大盤上週五因恐慌賣壓急殺逾 500 點，但量能未急速放大，反而是散戶融資大幅減少，加上外資期貨回補、台指期夜盤回彈，使週一(17)日台股有望在開盤後出現技術性止跌。權值股中，台積電期貨先行止穩，有機會成為支撐盤面的重要力量。

美股震盪收週、科技股尾盤買盤回流，加上台指期夜盤回升、台積電期貨同步走高、籌碼明顯輕化，今日台股有望在早盤嘗試止跌，並觀察是否能收斂跌幅。市場接下來將全力關注美國非農數據與聯準會官員談話，以研判年底降息是否還有機會重新被市場定價。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

歐洲拉貨潮助攻 橙的全年營收好猛提前破去年！

AI巨頭撐起股市動能 穩中求勝它掌握報酬機會！

結合AI大數據與免疫療法！生華科結盟精拓生技 開啟癌症治療新篇章

爆！中石化違反重大訊息規定 遭重罰3萬！

