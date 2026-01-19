台股盤前／美股休市期指收盤走弱 台指夜盤先跌114點開盤恐不好過！

財經中心／余國棟報導

美國周一（19）日適逢馬丁路德金恩（Martin Luther King ）紀念日，美股與債券市場休市一天，表面上少了美股干擾，但市場並未因此轉趨平靜。受美期指走弱、台指期夜盤下跌影響，加上融資持續增加，台股今（20）日開盤前氣氛轉趨保守，短線面臨震盪與壓力測試。

台指期夜盤下跌114點，顯示市場對假期後國際盤勢仍有戒心；台積電期貨盤後下跌5元，也讓權值股領頭羊率先轉弱。最新融資單日增加約60億元，顯示不少投資人仍選擇在高檔加碼進場，但在指數位處相對高檔、國際不確定因素升溫下，融資水位快速墊高，反而提高短線波動風險。

回顧美股上周表現，雖然整體指數漲跌互見，但內部結構分歧明顯。科技巨頭呈現漲跌互見，Meta、蘋果、Alphabet走弱，微軟與亞馬遜相對撐盤；費半成分股中，輝達小跌，但博通、美光、應材、德儀與AMD表現相對強勢，顯示資金在科技股內部進行輪動，而非全面撤退。這樣的盤勢也意味著，美股假期過後，市場焦點仍將回到財報與利率預期，而非單純的假期效應。

另一方面，國際總經與資金流向同樣牽動台股情緒。近期地緣政治風險，一度推升國際油價與避險情緒，黃金、白銀價格走勢偏強，顯示部分資金仍在尋找避風港。雖然短線油價波動暫時降溫，但相關不確定性尚未完全消除，對高度仰賴外資動向的台股而言，仍是潛在變數。

外資在期貨淨未平倉部位仍偏空操作，顯示對短線盤勢態度保守；三大法人近期現貨操作也未明顯轉為一致偏多，市場呈現「指數高檔、信心分歧」的狀態。這樣的結構下，只要國際盤稍有風吹草動，台股就容易出現震盪放大的情況。

台積電期貨轉弱，勢必牽動指數表現。台積電在大盤權重高，一旦開盤延續整理或出現回測，指數空間自然受限，盤面可能轉由中小型股各自表現。不過，在成交量尚未明顯放大之前，這類題材輪動行情也較難形成全面攻勢，反而容易出現追高後震盪的情況。

美股雖因假期休市，但美期指走勢、國際消息與籌碼變化，已提前對台股形成壓力測試。台指期夜盤走弱、融資快速增加，意味著市場短線承受力正在被檢驗。投資人面對今日開盤，宜留意指數是否守住重要關卡，以及權值股是否出現進一步賣壓，在趨勢未重新明朗前，操作上更需謹慎應對。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

