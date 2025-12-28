台股盤前／美股假期後冷清清！輝達小漲1%撐盤 台股開盤拼創高

財經中心／余國棟報導

台股在國際氣氛不失多頭的背景下，台指期夜盤上漲31點，台積電期貨盤後同步走升5元，顯示盤勢多頭氣氛未散，今（29）日開盤有望挑戰延續耶誕行情。（示意圖／PIXABAY）

美股在耶誕節後交易日交投轉趨清淡，道瓊、標普500與那斯達克三大指數週五（26）日收盤幾乎持平，結束連五紅走勢，僅費城半導體指數小漲0.05%。不過美股整體結構仍穩健，科技股輪動健康，輝達續揚1%，為市場注入一定信心。台股在國際氣氛不失多頭的背景下，台指期夜盤上漲31點，台積電期貨盤後同步走升5元，顯示盤勢多頭氣氛未散，今（29）日開盤有望挑戰延續耶誕行情。

從美股盤面來看，科技股與半導體族群漲跌互見，費城半導體指數小幅收紅，顯示AI與高階晶片題材仍有買盤支撐。個股方面，輝達小幅走高，延續強勢整理格局；特斯拉則出現回檔修正，市場消化先前創高後的獲利了結壓力；蘋果股價變動不大，投資人持續關注中國市場銷售與專利訴訟相關進展。整體而言，美股在假期後量縮震盪，屬於高檔整理而非轉空訊號。

回到台股相關指標，台指期夜盤反映偏多氣氛，上漲31點作收，期貨市場對短線行情仍抱持期待；台積電期貨盤後亦上漲5元，對指數形成正向牽引。籌碼面部分，融資餘額小幅增加約14億元，短線資金並未退場，仍有部分投資人選擇在高檔加碼，賭一把年底到跨年的作帳與聖誕行情延續。

加權指數前一交易日收在28556點附近，仍穩穩站在所有短中期均線之上，盤勢結構偏多未變，只是指數已來到歷史相對高檔區，短線震盪幅度勢必放大，追價心態轉趨謹慎。若權值股能維持穩盤，搭配中小型股輪動表現，指數仍有機會以高檔震盪方式緩步墊高。

倫元投顧陳學進分析師認為，隨著年底作帳行情持續加溫，投信及內資法人為了拚績效，很明顯多方聚焦的主軸，仍是圍繞在相關AI族群強勢的中小型轉機成長股為主，此時焦點則可鎖定一些位處低位階、明年具有爆發成長題材的個股或族群為主，包括矽光子、低軌衛星、先進封裝暨半導體設備、無人機概念股、以及Google TPU供應鏈等，甚至PCB、散熱及材料等規格升級、以及被動元件等，有望在明年Q1財報空窗期扮演吸金焦點。

法人圈普遍認為，現階段市場缺乏新的利多催化劑，行情更多是資金面與技術面主導，短線不宜過度追高，但在美股未轉弱、台指期與權值股期貨維持正向的情況下，台股今開盤仍有機會延續聖誕後的偏多氣氛。

