台股盤前／美股假期行情點火、AI多頭不退 台股開盤拚延續漲勢！

美國股市周一（22日）在科技股續強帶動下全面收紅，四大指數迎接耶誕假期交易周走揚，市場風險情緒回溫，連動台指期夜盤與台積電期貨同步走高，台股今（23）日開盤有機會延續偏多格局。

周一美股科技股反彈力道持續發酵，標普500指數11大類股幾乎全數收高，其中科技、能源與原物料族群表現相對突出。市場解讀，AI題材熱度未退，加上通膨數據低於預期，讓投資人對聯準會貨幣政策轉向寬鬆的想像升溫，帶動資金重新回流風險性資產。費城半導體指數單日漲幅超過1%，顯示晶片族群仍是盤面主流。

AI指標股再度扮演多頭火車頭角色。輝達股價續揚，輝達已告知中國客戶，目標在明年2月中旬農曆新年假期前，開始向中國出貨其 H200晶片。市場關注其出貨動能；記憶體族群同步走高，美光受惠於財測展望與需求回溫預期，帶動整體半導體氣氛轉佳。除科技股外，金融、能源與原物料類股也在商品價格回升下獲得買盤青睞，使美股漲勢呈現「全面開花」格局。

展望假期效應，歷史經驗顯示，年底「聖誕行情」期間美股表現相對偏強，市場俗稱的「聖誕老人行情」往往帶來偏多氛圍。今年在AI樂觀情緒、美國經濟展現韌性，以及市場對政策轉向的期待下，美股主要指數距離前高僅一步之遙，也間接為亞洲股市提供正面指引。

回到台股面，期貨盤已先行反映國際股市氣氛。台指期夜盤小幅上漲2點，雖然漲幅不大，但在高檔整理區間能守穩，顯示多方仍具控盤能力；台積電期貨盤後上漲10元，更是穩定市場信心的重要關鍵。籌碼面方面，融資餘額單日增加18億元，顯示散戶風險偏好回溫，但也意味短線追價力道需留意震盪風險。

今日台股盤面仍以電子權值與AI供應鏈為觀察重點。台積電動向攸關大盤強弱，若現貨股價能延續期貨的偏多表現，將有助加權指數站穩高檔；其餘半導體、伺服器、IC設計與相關零組件族群，也有機會在美股科技股續強帶動下輪動表現。相較之下，傳產族群表現仍須視資金輪動與商品價格變化而定。

在美股四大指數收紅、科技股多頭氣氛未退的背景下，台股今日開盤有機會延續偏多走勢，但考量指數位處相對高檔，加上假期前成交量可能偏清淡，盤中震盪仍難避免。市場焦點將放在權值股表現與量能是否有效放大，作為多頭能否再攻的重要觀察指標。

