台股盤前／美股再創新高！台指夜盤下跌24點 今開盤將多空拉鋸

財經中心／余國棟報導

美股周二全面走高，道瓊與標普500指數齊創歷史新高，激勵台股氣氛延續偏多，但期貨與籌碼面已浮現分歧，台股今（7）日開盤在利多與風險並存下，走勢恐轉為高檔震盪，市場追價態度趨於謹慎。（示意圖／PEXELS）

投資人逐漸淡化美國對委內瑞拉採取軍事行動所帶來的地緣政治衝擊，資金重新回流風險性資產，AI與半導體族群續扮多頭主軸。美股周二全面走高，道瓊與標普500指數齊創歷史新高，激勵台股氣氛延續偏多，但期貨與籌碼面已浮現分歧，台股今（7）日開盤在利多與風險並存下，走勢恐轉為高檔震盪，市場追價態度趨於謹慎。

標普500指數收漲42點、漲幅0.6%，收在6,944點，收盤刷新歷史紀錄；道瓊工業指數大漲484點、漲近1%，那斯達克指數亦同步收紅，費城半導體指數勁揚逾2.7%，顯示科技股買盤依舊強勁。美國CES展持續發酵，AI晶片與儲存相關題材成為市場焦點。輝達、AMD雖走勢震盪，但整體半導體族群維持高檔強勢，帶動美光、SanDisk等記憶體概念股續創新高，也讓市場對AI資本支出循環抱持高度期待。法人指出，在AI需求未見降溫前，美股多頭結構仍未被破壞。

廣告 廣告

週二加權指數收在30,576點，再創歷史新高，單日大漲471點，成交值放大至7,335億元，顯示追價動能仍在。不過，從盤後籌碼來看，隱憂也逐漸浮現。台指期夜盤下跌24點，台積電期貨盤後下跌10元，顯示短線高檔已有部分避險與獲利了結賣壓出現。

三大法人合計買超約92億元，其中外資現貨仍偏多操作，但在期貨未平倉部位上，外資淨空單水位仍高，形成「現貨偏多、期貨偏空」的結構。值得留意的是，融資單日增加36億元，散戶追價力道明顯升溫，也讓市場對短線過熱的疑慮升高。

台積電前一交易日大漲35元、續創歷史天價，若今日股價能維持高檔整理，將有助穩住多頭信心；但若出現震盪回檔，對指數影響也將相對放大。其他電子權值股如AI伺服器、IC設計相關個股，預料仍是資金關注重心。

美股創高為台股提供正面開盤基調，但台指期貨轉弱、融資快速增加，加上市場高度關注本週將公布的美國就業與勞動市場數據，牽動聯準會後續政策預期，台股短線追高風險升溫。法人建議，指數位處歷史高檔之際，操作上宜留意震盪加劇，避免過度追價。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

籌碼／外資週買盤集中這3檔 買超254億光它就敲近11萬張！

股市高檔心驚驚！它年化8%現金流曝光 配息一路加碼

日股也來搶台股！它規模3個月成長逾5倍 背後真相曝光

國人平均壽命再拉長3歲 百歲人生靠它來準備退休錢！

