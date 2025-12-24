台股盤前／美股再寫史高！台指夜盤上漲64點 台股明開盤衝聖誕行情

財經中心／余國棟報導

台股今(25)日因行憲紀念日休市一天，但期貨盤已率先反映國際股市利多。台指期夜盤上漲64點作收，顯示多方氣勢仍在；台積電期貨同步上漲5元，對大盤具有穩盤效果。籌碼面方面，融資小幅增加約13億元，顯示部分資金仍在布局。（示意圖／PIXABAY）

華爾街在聖誕節假期前夕，延續多日強勢表現，美股週三（24）日再傳佳音，主要指數齊步走高，道瓊工業指數勁揚近300點、再度改寫歷史新高，標普500與那斯達克指數同步收紅，費城半導體指數也穩步上揚，市場瀰漫濃厚的節慶行情氛圍，為全球股市注入正向動能。

道瓊指數收在48,731點、單日上漲約0.6%，表現最為亮眼；標普500指數小幅走高約0.3%，連續第二個交易日創下收盤新高；那斯達克指數漲幅約0.22%，延續高檔整理格局；與科技股連動密切的費城半導體指數同樣收紅，顯示資金並未撤離科技族群，AI與半導體題材仍具支撐力。

美股走強的背景，除了聖誕節前交投清淡、偏多氣氛容易延續外，市場也持續消化美國經濟數據。第三季GDP成長率上修至4.3%，顯示消費與內需仍具韌性，雖然短線讓聯準會降息時點的預期略為後移，但多數交易員仍預期明年仍有降息空間，資金並未因此轉趨保守。再加上「聖誕行情」向來常延續至年底甚至跨年，也讓投資人對短線行情抱持樂觀態度。

科技與重量級個股方面，輝達小幅回檔，但盤後市場關注其AI併購布局動向；Nike因內部治理與高層動態利多強彈，成為消費類股焦點；英特爾則因製程消息震盪，反映市場對先進製程競爭仍高度敏感。整體而言，美股呈現類股輪動，但資金並未明顯撤出股市。

回到台股，雖然今(25)日因行憲紀念日休市一天，但期貨盤已率先反映國際股市利多。台指期夜盤上漲64點作收，顯示多方氣勢仍在；台積電期貨同步上漲5元，對大盤具有穩盤效果。籌碼面方面，融資小幅增加約13億元，顯示部分資金仍在布局，並未因休市與年底因素退場。

法人普遍認為，在美股四大指數持續收紅、台積電期貨表現穩健的帶動下，台股明（26）日恢復交易後，有望延續「聖誕行情」的偏多節奏。不過，由於年底將近，成交量可能受到影響，指數走勢仍以高檔震盪為主，投資人可留意權值股、AI與半導體族群的表現，以及外資在年底前的動向變化，作為判斷行情延續力的重要觀察指標。

