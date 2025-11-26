台股盤前／美股再收紅點燃多頭！AI概念回神 台股開盤可望續彈

財經中心／余國棟報導

標普500與那斯達克分別上漲0.69%、0.82%，AI概念股全面反彈，激勵市場風險情緒回溫。投資人預期聯準會（Fed）將於12月會議再降息1碼，機率已超過八成，激勵美股四連紅，也為台股今(27)日開盤帶來正向氣氛。（示意圖／PIXABAY）

感恩節前夕，美股週三（26）日延續漲勢，道瓊指數勁揚314點、標普500與那斯達克分別上漲0.69%、0.82%，AI概念股全面反彈，激勵市場風險情緒回溫。投資人預期聯準會（Fed）將於12月會議再降息1碼，機率已超過八成，激勵美股四連紅，也為台股今(27)日開盤帶來正向氣氛。

根據FedWatch資料顯示，近期多名聯準會官員釋出偏向寬鬆訊號，加上美國9月零售銷售數據疲弱、初領失業金人數增加至逾20萬人，顯示消費動能轉弱，市場對降息的押注明顯升溫。美國財政部長貝森特更透露，新任聯準會主席人選可能在聖誕節前出爐，白宮經濟顧問哈塞特被認為是熱門人選之一與川普立場一致，認為現行利率偏高、仍有下調空間，進一步推升降息預期。

在美股表現上，AI概念股再度成為市場焦點。戴爾（DELL-US）上漲5.79%，受惠AI伺服器訂單爆量，今年訂單金額高達300億美元，分析師預估2027財年仍將持續成長。甲骨文（ORCL-US）也因日前與OpenAI合作題材勁揚4.05%，報204.96美元。相對之下，惠普（HPQ-US）因財報不如預期並宣布裁撤約10%人力，股價下跌1.4%。費城半導體指數同步反彈2.76%，顯示AI與晶片族群仍是市場資金核心。

美股的強勢走高也為台股今日開盤注入信心。台指期夜盤上漲108點、台積電期貨盤後收漲5元，顯示市場對權值股延續反彈具信心。觀察籌碼面，外資昨日買超124億元、三大法人合計買超227億元，顯示外資買盤明顯回流；融資則減少3億元，投資人操作相對謹慎，但整體資金面仍偏多。

法人分析指出，AI、半導體及金融權值股仍是台股主流，台積電若能延續昨日上漲25元氣勢，將可持續帶動大盤挑戰27500點壓力區。加權指數昨日收在27,409點、成交量達5,087億元，量能動能仍充足。短線若美股假期後維持穩健，台股可望續攻2萬8千點整數關卡。

感恩節假期前全球市場氣氛轉佳，美股AI與降息題材雙利多發酵，台股反彈動能可望延續。分析師提醒，投資人可留意AI伺服器、光通訊及權值股族群的續航力道，但仍須防範假期期間外資放假影響成交量縮，操作上宜採分批布局策略，以因應短線震盪。

