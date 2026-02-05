台股盤前／美股又崩拖累！台指期夜盤翻黑142點 台股開盤恐續面臨壓力

財經中心／余國棟報導

美股賣壓再度全面引爆，科技與軟體股成為重災區，市場遲遲等不到反彈訊號，風險性資產全面降溫。受國際股市續挫影響，台指期夜盤翻黑142點、權值股動能受限，台股今（6）日開盤仍籠罩在偏空氣氛中，盤勢恐續面臨壓力測試。（示意圖／PIXABAY）

美股賣壓再度全面引爆，科技與軟體股成為重災區，市場遲遲等不到反彈訊號，風險性資產全面降溫。受國際股市續挫影響，台指期夜盤翻黑142點、權值股動能受限，台股今（6）日開盤仍籠罩在偏空氣氛中，盤勢恐續面臨壓力測試。

美股賣壓延燒 道瓊再瀉近600點

投資人信心尚未回穩，美股週四（5）日再度重挫，道瓊工業指數下跌近600點，那斯達克指數與標普500指數同步跌逾1%。盤面最大壓力來自科技與軟體族群，市場擔憂企業獲利修正風險，加上資金持續撤出高評價成長股，導致賣壓一波接一波。

從個股表現來看，科技五大巨頭多數收黑，微軟與亞馬遜跌幅最重，顯示資金明顯轉趨保守。半導體族群表現分歧，費城半導體指數小幅震盪，部分權值股雖有撐盤，但難以扭轉整體市場偏空格局。

幣圈血洗、商品震盪 風險資產同步降溫

除了科技股承壓，加密貨幣市場出現全面性重挫，比特幣跌破關鍵支撐63000美元，拖累區塊鏈概念股同步走弱，進一步加劇市場恐慌情緒。商品市場方面，白銀盤中一度暴跌逾17%，金價與油價同步震盪，顯示資金正快速撤離高波動資產，轉向觀望。

勞動市場數據同樣替盤勢增添變數。美國近期初領失業救濟金人數高於預期，職缺數下滑至多年低點，市場開始擔憂經濟降溫速度恐快於預期，投資人短線更不敢輕舉妄動，等待接下來的非農就業數據釋出。

期貨、籌碼偏空 台股開盤仍有壓

回到台股面，台指期夜盤下跌142點，期貨盤勢率先反映國際股市疲弱。台積電期貨盤後則以平盤作收，顯示權值股暫時止穩，但尚未出現明顯回攻力道。籌碼面來看，融資單日減少約11億元，代表部分短線資金選擇退場觀望，市場追價意願明顯降溫。

在國際股市續收黑的背景下，台股今日開盤仍須面對外部利空干擾，電子權值股能否撐盤，將成為指數能否守穩的關鍵。若成交量持續萎縮，盤勢恐以區間整理、震盪偏弱為主。

族群輪動有限 短線操作宜保守

從類股角度觀察，科技、軟體與高評價族群仍是市場調節重心，短線恐難快速止跌。相對之下，防禦型族群與現金流穩定標的，成為資金暫時避風港。不過在國際變數未明朗前，族群輪動空間有限，操作難度明顯提高。

台股短線仍處在「等訊號」階段，投資人不妨降低槓桿、控管持股水位，留意美國就業數據與國際股市是否出現止跌跡象。若外部利空趨緩、權值股重新站穩，盤勢才有機會逐步回穩，否則震盪整理仍是近期主旋律。

