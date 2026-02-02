台股盤前／美股反彈助攻！台指夜盤狂彈625點 台股今可望出現開高止跌

財經中心／余國棟報導

加權指數昨（2）日重挫439點後，市場情緒一度偏空，不過隨著美股四大指數全面收紅、台指期夜盤強彈625點，加上台積電期貨盤後上漲30元，台股今日開盤可望出現開高反彈、挑戰止跌回穩的走勢。（示意圖／PEXELS ）

在國際市場震盪未歇之際，美股率先止跌回穩，為台股今（3）日開盤帶來喘息空間。加權指數昨（2）日重挫439點後，市場情緒一度偏空，不過隨著美股四大指數全面收紅、台指期夜盤強彈625點，加上台積電期貨盤後上漲30元，台股今日開盤可望出現開高反彈、挑戰止跌回穩的走勢。

在金價、白銀與比特幣價格劇烈震盪，加上企業財報進入密集公布期、聯準會政策前景仍具不確定性，美股週一呈現先蹲後跳格局。道瓊工業指數大漲515點，標普500指數上揚0.54%，那斯達克指數同步上漲0.56%，費城半導體指數更勁揚1.7%，科技股重拾買盤信心，美元指數則同步走強，資金風險偏好短線回溫。美國總統川普週一宣布，美國和印度已達成貿易協議，印度輸入美國商品關稅稅率將從 25% 降至18%，而美國將取消因印度採購俄羅斯原油而對其額外徵收 25% 關稅。

市場焦點仍圍繞AI與半導體族群，輝達股價週一下跌2.89%，市場解讀與先前傳出對OpenAI投資規模調整有關，不過，輝達執行長黃仁勳再度強調AI應用持續擴張、記憶體與先進製程需求仍具長期動能，相關言論為整體半導體產業定錨。費半指數強漲，也間接穩住台股電子權值股的市場信心。

台指期昨夜盤大漲625點，明顯反映美股反彈的情緒轉換；台積電期貨盤後上漲30元，顯示外資與法人對權值股短線修正後的回補意願升溫。融資餘額則減少約50億元，代表槓桿部位持續出清，有助於降低短線賣壓，讓盤勢結構轉趨健康。

就台股本身來看，昨日大盤下439點，收在31624點，成交量約7404億元，屬於恐慌性修正後的放量格局。外資單日賣超高達480億元以上，三大法人合計賣超超過500億元，成為壓垮盤勢的主因。不過，在急跌之後，搭配國際股市回穩，短線技術面已出現反彈條件，市場關注今日是否能守住前低，並回補部分跌幅。

產業面來看，半導體族群在費半指數強漲帶動下，有機會率先表態，特別是權值型晶圓代工與AI供應鏈，將成為指數反彈的關鍵。相對之下，近期漲多的部分題材股，在國際商品價格波動加劇下，走勢恐仍偏震盪。

在美股止跌反彈、台指期大漲與融資續減的多重條件下，台股今日開盤有望開高，短線以止跌回穩、技術性反彈視之。不過聯準會政策動向、國際政經變數與企業財報仍是後續變數，指數能否由反彈轉為回升，仍有賴成交量與外資態度進一步確認。投資人操作上宜留意權值股與基本面族群表現，避免過度追價，在震盪盤勢中控管風險、伺機調整持股結構。

