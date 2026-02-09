台股盤前／美股回神AI賣壓退散！台指夜盤大漲262點 台股開盤續攻有戲
財經中心／余國棟報導
美股在科技股止跌回穩帶動下展開反彈行情，台股在國際股市氣氛轉佳、期貨與權值股同步走高支撐下，，受到美股收紅激勵，台指期夜盤上漲262點，台積電期貨盤後亦上漲20元作收，今（10）日開盤有望延續多方攻勢，市場關注能否進一步放量站穩高檔。
美國股市周一（9）日在震盪開局後走升，標普500指數與那斯達克指數雙雙收高，道瓊指數雖漲幅有限，但盤中一度再創新高水準。先前因AI題材引發評價疑慮、導致科技股連日重挫的壓力明顯緩解，市場解讀，短線拋售告一段落後，資金開始回補基本面與成長性仍具支撐的科技與半導體族群。投資人同時觀望本周將陸續公布的美國非農就業報告與CPI數據，以研判聯準會（Fed）後續利率路徑。
科技與半導體族群成為反彈主力，費城半導體指數同步上揚，顯示市場風險情緒回溫。不過，道瓊工業指數漲勢相對溫和，反映資金仍在大型科技與防禦型個股之間進行輪動。法人指出，近期科技股波動加劇，主要來自市場對AI資本支出成效的短線質疑，但在利空未進一步擴大下，技術性反彈屬合理走勢。軟體股中，甲骨文 （Oracle）表現突出大漲9.6%，因 D.A. Davidson將其投資評級由「中立」上調至「買進」。
台股方面，受到美股收紅激勵，台指期夜盤上漲262點，顯示多方氣勢延續，台積電期貨盤後亦上漲20元作收，權值股表現對大盤形成正向支撐。籌碼面來看，融資餘額小幅增加14億元，顯示部分投資人開始回補部位，但整體水位仍屬可控，尚未出現過熱訊號。
回顧前一交易日，台股在外資強勢回補下大漲621點，加權指數收在32404.62點，成交值6308億元，三大法人合計買超逾363億元，其中外資買超金額近247億元，成為推升指數的主要動能。法人認為，外資在連續調節後轉為積極回補，顯示對台股中長線基本面仍具信心。
短線台股有機會在美股止穩與期貨走強帶動下，挑戰前波高點區間，但能否續攻仍需觀察成交量是否有效放大，以及美國經濟數據是否引發利率預期再度波動。在操作策略上，建議投資人避免追高，聚焦基本面穩健、具產業趨勢支撐的權值與半導體供應鏈個股，並留意國際數據公布前後的盤勢震盪風險。
