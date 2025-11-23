台股盤前／美股回魂全面反彈！Fed降息預期升溫 台股開紅盤機率大增

財經中心／余國棟報導

台指期夜盤強彈197點，顯示美股回暖後市場避險情緒降溫。台積電期貨夜盤上漲15元，有助大盤穩盤。尤其週五台股重挫991點、全場呈現「強空」格局，外資期貨淨空單仍高達逾3萬口，短線若美股續強，有望逼迫部分空單回補，進一步推升台股開盤動能。（示意圖／PIXABAY）

美股週五（21日）強勢反彈，四大指數全數收紅，投資人押注降息機率提升，加上科技股近期回檔幅度深，市場對聯準會12月有望降息的期待快速升溫，也讓科技股買盤回流。隨著台指期夜盤大漲197點、台積電期貨夜盤上漲15元，台股下週一(24)日有望擺脫上週的狂跌陰霾，迎來紅盤開出。

美股方面，道瓊大漲493點漲幅1.08%，標普500上漲0.98%，那斯達克指數上漲0.88%，費半也彈升0.86%。押注降息機率提升，加上近期科技股回檔幅度深，不少資金趁勢布局，Alphabet 與蘋果成為領漲要角。市場普遍認為通膨壓力正在降溫，而聯準會官員釋出的談話也被解讀成「傾向轉向」，引爆買盤回流。聯準會（FED）9月與10月已連續降息。今年最後一次FOMC會議定於12月10日宣布利率決策，台灣時間12月11日清晨3時公布。

觀察道瓊與標普走勢，兩大指數本週雖仍呈現下跌，但週五的大幅反彈有機會暫時止穩市場情緒。那斯達克與費半同步收紅，顯示科技股賣壓暫緩，特別是輝達一度因美國考慮放寬H200對中國出口而震盪，終場雖小跌0.96%，但整體科技權值股支撐住盤勢。此外，川普下通牒，力推結束俄烏衝突「28點計畫」，要求烏克蘭在感恩節（27日）前接受這項提案，否則將會失去美方的支持，成為本周關注的國際大事

回到台股端，台指期夜盤強彈197點，顯示美股回暖後市場避險情緒降溫。台積電期貨夜盤上漲15元，有助大盤穩盤。尤其週五台股重挫991點、全場呈現「強空」格局，外資期貨淨空單仍高達逾3萬口，短線若美股續強，有望逼迫部分空單回補，進一步推升台股開盤動能。

籌碼面上值得留意的是，週五外資大幅賣超916億元、三大法人合計賣超1,079億元，為台股大跌的主因之一。不過夜盤反彈後，法人預期下週賣壓將有機會緩和。融資部分減少59億元，顯示散戶在恐慌下加速退場，有利於大盤健康整理，降低追繳風險。

美國政府正在考慮放寬對中國出口的AI晶片限制，包括輝達的H200晶片，但尚未拍板定案；此消息造成輝達當日股價震盪，但科技股整體仍走強。此外，美國製藥巨頭禮來（LLY）股價再創亮眼新高，零售股因財報亮眼帶動盤勢偏多。

本週台股雖遭遇大幅修正，但美股反彈助攻，加上降息預期升溫、科技股買盤回流，週一開盤極有機會開高。台積電期貨轉強則是最大關鍵，若現貨同步走揚，有望牽引行情在短線出現強力反彈。不過法人提醒，外資淨空單仍高、國際政策變數仍多，預期台股仍將維持震盪偏多格局，投資人需留意高低點拉鋸。

