台股盤前／美股大反攻費半噴近6%！台指夜盤漲850點 開盤有望跳空大漲

財經中心／余國棟報導

在國際股市強力反彈帶動下，台指期夜盤勁揚850點、台積電期貨盤後上漲55元，融資同步減少，今（9）日台股開盤有機會跳空開高，扭轉近日偏空氣氛。（示意圖／PIXABAY）

美股週五（6）日從一整週的科技股重挫中強勢回神，道瓊工業指數首度收盤站上 50,000 點整數大關，費半大漲5.7%四大指數全面大漲，市場情緒明顯回穩。在國際股市強力反彈帶動下，台指期夜盤勁揚850點、台積電期貨盤後上漲55元，融資同步減少，今（9）日台股開盤有機會跳空開高，扭轉近日偏空氣氛。

美股止跌回神 道瓊破5萬點提振信心

道瓊指數大漲約1,200 點，單日漲幅超過2%，收在50,115點之上，創下歷史新里程碑；標普500指數同步上漲近2%，那斯達克指數反彈逾2%，費城半導體指數更狂飆約5.7%，成為盤面最強勢族群。市場普遍解讀，先前科技股急跌已出現過度反應，基本面並未惡化，逢低承接買盤全面回流。

從個股來看，半導體族群表現最為亮眼。輝達（NVIDIA）單日大漲近8%，市值一日增加逾3,000 億美元，再度成為多頭信心指標；AMD 也勁揚逾8%，博通、應用材料等晶片與設備股同步走高，帶動費半指數強彈。市場認為，AI基礎建設與算力需求的中長期趨勢未變，短線拉回反而吸引資金重新布局。

科技五巨頭走勢分歧 資金輪動明顯

相較半導體的全面噴出，科技五大巨頭表現則呈現分歧。微軟、蘋果小幅收高，但 Alphabet、亞馬遜仍承壓下跌，反映市場對於大型雲端業者資本支出，與獲利節奏的不同看法。整體來看，資金並未撤離科技股，而是從先前跌深、評價修正較大的族群重新進場，形成明顯輪動。

在總經面部分，美國最新消費者信心數據回升，美國消費者信心指數報 57.3，升至去年8月以來最高水準，未來一年通膨預期則降至 3.5%，為一年多來最低，通膨預期同步下滑，顯示物價壓力有趨緩跡象，也讓市場對利率前景的不安稍微降溫。投資人焦點接下來將轉向即將公布的美國1月非農就業數據，作為觀察經濟與政策走向的重要指標。近期數據顯示，職缺數降至2020年以來最低水準，裁員公告也大幅增加，勞動市場降溫跡象加深，將牽動市場對利率與景氣的最新判斷。

台指期、台積電期貨強彈 開盤氣氛轉暖

台股則受美股大漲激勵，台指期夜盤大漲 850 點，顯示市場對今日開盤高度期待；台積電期貨盤後同步上漲55元，成為撐盤關鍵。籌碼面來看，融資減少近90億元，有助於降低短線壓力，讓反彈更具延續性。

若台股今日順利跳空開高，盤面焦點仍將放在半導體、AI 供應鏈與大型權值股身上，尤其是與美國費半連動度高的族群，短線表現可望相對強勢。不過，指數急彈後震盪難免，追價仍需留意節奏。

操作面觀察 留意量能與外資動向

整體而言，美股強勢反彈為台股注入一劑強心針，短線有機會出現技術性反攻。不過，後續仍須觀察開盤量能是否有效放大，以及外資在現貨與期貨市場的實際動向，才能確認反彈是否由短線回補，轉為較具續航力的多頭攻勢。

