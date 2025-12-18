台股盤前／美股大漲美光強漲10%！台指夜盤狂拉217點 台股開盤拚止跌

財經中心／余國棟報導

從籌碼面來看，市場氣氛仍偏保守，外資淨未平倉空單水位來到約2.87萬口，維持「短空」格局，外資單日賣超金額達268.4億元，三大法人合計賣超159.6億元，顯示法人態度尚未完全翻多，成為台股反彈路上的最大變數。（示意圖／PIXABAY）

美國股市周四（18）日全面收高，通膨數據低於市場預期，再度點燃聯準會（Fed）降息想像空間，加上記憶體大廠美光（Micron）釋出遠優於預期的財測，顯示AI需求仍然火熱，激勵科技股強勢反彈。隨著美股四大指數齊步收紅，台指期夜盤同步大漲，台股今（19）日開盤有機會出現止跌反彈走勢。

那斯達克指數大漲1.38%，S&P 500指數上漲0.79%，道瓊工業指數小漲0.14%，費城半導體指數更勁揚2.51%，成為盤面最強勢族群。市場解讀，11月美國CPI年增率降至2.7%、核心CPI年增2.6%，雙雙低於市場預期，顯示通膨降溫趨勢延續，讓資金重新押注明年降息時程。根據FedWatch工具，市場預期Fed於明年3月採取偏鴿派政策行動的機率已升至58%。

科技股成為這波反彈主力，其中美光在AI伺服器與高頻寬記憶體（HBM）需求帶動下，最新財測幾乎是分析師預期的兩倍，股價大幅跳升大漲10.21%，也帶動記憶體與半導體族群全面回神，SanDisk、威騰電子（Western Digital）同步上漲，費半指數強彈，對台股電子權值股形成明顯正向拉抬。

回到台股盤面，週四加權指數收在27,468.53點，下跌56.64點，跌幅0.21%，成交值約4,464億元，量能仍維持在相對低檔。不過，從籌碼面來看，市場氣氛仍偏保守，外資淨未平倉空單水位來到約2.87萬口，維持「短空」格局，外資單日賣超金額達268.4億元，三大法人合計賣超159.6億元，顯示法人態度尚未完全翻多，成為台股反彈路上的最大變數。

期貨市場則率先釋出偏多訊號，台指期夜盤上漲217點，台積電期貨盤後上漲25元作收，反映國際科技股走強的連動效應。融資方面，小幅增加2億元，顯示散戶並未出現明顯恐慌性撤退，但也還不到積極追價的程度，整體仍屬觀望中偏多。

法人圈普遍認為，短線台股走勢將高度取決於兩個關鍵，一是外資期現貨空單是否鬆動，二是AI與半導體族群能否延續美股的強勢表現。若台積電開盤能順勢表態、電子權值股止穩回升，指數有機會展開技術性反彈；反之，若外資持續站在賣方、空單居高不下，盤勢仍可能呈現區間震盪，反彈力道受限。

美股強彈替台股注入一劑強心針，期貨與ADR動向偏多，有助於今日開盤氣氛回暖，不過法人籌碼尚未全面翻多之前，盤勢仍屬「反彈觀察期」。投資人短線操作宜留意電子權值股與AI供應鏈表現，同時密切關注外資空單變化，才能更清楚掌握這波止跌反彈是否具備延續力。

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

