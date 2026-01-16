台股盤前／美股撐不住！台指期跌134點 台股下週開盤偏保守

財經中心／余國棟報導

台指期夜盤下跌134點，提前反映市場對下週一台股開盤的保守預期；台積電期貨盤後同步下跌5元，也讓權值股開盤表現增添變數。法人圈普遍認為，在國際股市缺乏明確利多帶動下，台股短線將以高檔震盪為主，追價力道明顯轉弱。（示意圖／PIXABAY）

美國股市週五（16日）表現偏向觀望，道瓊、標普500與那斯達克指數在長週末前幾乎平盤作收，但受財報季開跑、政策與地緣政治變數交織影響，三大指數本週仍同步收黑。美股在長週末前轉趨觀望，三大指數近乎持平作收卻全數收黑，台指期先行轉弱，台股在量能高檔與融資續增下，下週一開盤恐面臨震盪整理考驗。

盤面資金態度轉趨保守，市場焦點逐步由指數表現轉向企業財報與政策風險評估，尤其銀行與金融股因政策言論承壓，壓抑指數上攻動能；相對之下，半導體族群仍具支撐力，費城半導體指數延續漲勢，成為美股盤面少數亮點。

廣告 廣告

台指期夜盤下跌134點，提前反映市場對下週一台股開盤的保守預期；台積電期貨盤後同步下跌5元，也讓權值股開盤表現增添變數。法人圈普遍認為，在國際股市缺乏明確利多帶動下，台股短線將以高檔震盪為主，追價力道明顯轉弱。

週五台股在外資與自營商積極回補下強勢創高，加權指數站上3萬1千點之上，成交金額放大至8,000億元以上，顯示市場熱度仍高。不過，融資水位同步增加約40億元，籌碼面開始浮現短線過熱跡象，也讓法人對於後續走勢轉趨謹慎。從期現貨與籌碼訊號交叉觀察，短線屬於「強中帶壓」格局，一旦國際盤出現風吹草動，震盪幅度恐被放大。

半導體仍是撐盤主力。美股盤後台積電ADR相對抗跌，加上博通、AMD等晶片股上週表現穩健，有助於支撐台股電子權值族群信心。不過，金融與傳產族群在利率、政策與景氣雜音下，短線表現相對承壓，資金有回流防守型或具題材性的中小型股跡象，盤面輪動速度加快。

市場持續消化美國政策訊息，包括對金融監管、地緣政治與貿易議題的潛在影響，加上下週一美股因馬丁路德金恩紀念日休市一天，交易天數減少，也讓投資人傾向在週初降低曝險、觀察財報表現再行布局。法人指出，接下來包括科技、消費與醫療等重量級企業將陸續公布財報，將成為左右國際股市與台股情緒的關鍵。

在美股本週收黑、期貨先行轉弱、融資續增的背景下，台股下週一開盤恐承壓整理，指數不排除先回測短期均線與整數關卡支撐。不過，只要半導體權值股維持穩定、量能未出現明顯失控，台股中期多頭架構仍未遭到破壞。操作上，市場普遍建議投資人避免追高，留意國際盤與財報動向，採取逢回分批、汰弱留強的策略。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

資金全面倒向市值型 1萬元就能買下台股50強！

籌碼／外資回神大買399億！台股噴漲598點創高 這5檔全被掃光

全球車用安全升級不停！這家12月營收逆勢成長 法規成最大靠山

油品、交屋雙引擎發威！這家12月、Q4營收雙創高 三大事業挹注營運

