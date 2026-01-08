台股盤前／美股漲跌互見！科技股持續回檔 台股開盤力守3萬點

財經中心／余國棟報導

在美股漲跌互見、科技股持續整理、台指期與台積電期貨雙雙平盤的情況下，台股今(9)日開盤預期將落在高檔震盪區間。（示意圖／PIXABAY）

國際市場持續聚焦地緣政治與美國經濟數據動向，美股周四呈現明顯分歧走勢。道瓊工業指數在金融與傳產股支撐下低開高走，終場上漲270點、漲幅0.6%，收在49,266點，收復前一日部分失地；標普500指數幾乎收在平盤，微升不足1點，報6,921點；科技股為主的那斯達克指數則續遭獲利了結壓力，下跌104點或0.4%，收在23,480點，顯示高位科技股仍在整理階段。

從美股盤面來看，資金輪動態勢相當明顯。AI與大型科技股在先前一波急漲後，短線賣壓持續浮現，包括半導體與部分雲端概念股走勢偏弱；相對之下，國防與傳統產業類股因政策與預算題材支撐，成為市場撐盤要角。市場解讀，美股雖未出現系統性轉弱，但高檔震盪與族群輪動已成近期主旋律。

利率與總經面方面，美國10年期公債殖利率升４個基點，反映投資人對即將公布的非農就業報告保持高度謹慎。市場一方面仍期待今年有降息空間，另一方面也擔憂就業市場若過於強勁，將延後聯準會政策轉向時點，使短線操作情緒轉趨保守。

在此背景下，台股相關期貨表現相對中性。台指期夜盤維持平盤震盪，未延續前一日的明顯下殺走勢；台積電期貨盤後同樣以平盤作收，顯示外資對權值股暫時採取觀望態度。籌碼面則出現些許降溫跡象，融資餘額單日減少約46億元，部分短線資金選擇先行退場，對市場過熱疑慮略有緩解。

回到台股本身，加權指數前一交易日收在約30,360點附近，仍穩守3萬點整數關卡，但成交量較前波高檔略有收斂，反映追價意願趨於保守。從結構來看，權值股仍是左右指數的關鍵，尤其台積電走勢，將直接影響大盤能否延續高檔整理格局；中小型股則在資金退潮下，短線波動可能加大。

在美股漲跌互見、科技股持續整理、台指期與台積電期貨雙雙平盤的情況下，台股今(9)日開盤預期將落在高檔震盪區間。市場焦點將放在國際股市是否進一步表態，以及權值股能否止穩撐盤；若量能持續萎縮，不排除指數以區間整理方式消化先前漲幅。投資人短線操作宜偏向審慎，留意盤中量價變化與族群輪動方向，等待更明確的趨勢訊號浮現。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

