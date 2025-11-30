台股盤前／美股狂歡4指數齊揚！英特爾飆漲10% 台股拚延續反彈走勢
財經中心／余國棟報導
美股感恩節休市一天後，於周五（28）日「黑色星期五」這天恢復交易，四大指數全數收紅，道瓊指數上漲289點、漲幅0.61%；那斯達克指數上漲151點、漲幅0.65%；標普500指數上漲36點、漲幅0.54%；費城半導體指數大漲125點、漲幅達1.82%。市場受惠於對聯準會（Fed）12月降息的高度預期，加上科技股領漲助攻，美股氣氛偏多，也為今（1）日台股開盤增添樂觀氛圍。
觀察美股表現，英特爾（INTC）大漲超過10%，成為科技股反彈火車頭，激勵費半指數大漲。法人分析，英特爾傳出最快2027年將替蘋果代工最低階的M系列處理器，市場視為英特爾代工事業重大突破。此外，亞馬遜（AMZN）與沃爾瑪（WMT）也隨著美國「黑五」年末購物季開跑而股價走揚，分別上漲1.8%與創下歷史新高。
上週五美股雖因黑五提前收市，整體成交量較清淡，芝商所（CME）也因資料中心散熱問題，稍早曾暫停交易數小時，這個狀況雖然在美股開盤前已經排除，卻也讓一些投資人選擇在場邊觀望。但在西德州原油與現貨金價齊漲逾1%、美元微幅走弱下，仍展現出投資人對風險性資產的偏好回升。數據顯示，感恩節當週，道瓊漲3.18%、標普500漲3.73%、那斯達克漲4.91%，三大指數月線連六紅，反映市場對AI股估值雜音逐步鈍化。
台指期夜盤上漲47點，台積電期貨以平盤作收，電子族群氣氛延續偏多。從籌碼面觀察，融資餘額增加31億元，顯示散戶持續進場布局，加權指數週五收在27,626點、上漲71.95點，三大法人合計賣超29.2億元，其中外資大賣194.7億元，但本土投信與自營商同步回補持股。
從籌碼結構來看，外資期現貨出現背離，雖有現貨大賣，但期貨未平倉呈現淨空單減少至26,321口，顯示外資對短線盤勢仍保留疑慮，操作策略偏保守。法人指出，這可能與月底結帳、年底資金調節及短線漲多後的風險控管有關。
今早台股有望延續反彈走勢，但仍需留意量能能否放大，以及外資動向是否反轉偏多。台積電期穩對多頭士氣形成支撐，後續若權值股如聯發科、鴻海同步轉強，有機會帶動大盤挑戰28000反壓。建議投資人可關注AI伺服器、半導體及年底消費概念股的盤中表現，但須嚴守操作紀律、留意外資變化帶來的震盪風險。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
一週狂漲 1191 點 台股噴發黑馬曝光它領漲10%！
美股驚魂未定！它三年報酬爆賺2倍 數據越差買氣越強
普發紅包理財術！月扣千元免手續費 它三年報酬近2倍
普發現金變投資基金！開戶抽iPhone、存股拿小樹點
其他人也在看
金融股「這檔」獲利奪冠太香！老總曝股利政策 大哥連11日豪砸259億搶貨不手軟
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數本週（11/24~11/28）收在27626.48點，週漲1191.54點、漲幅4.51%。據證交所盤後公布籌碼動向，投信週買超217.9...FTNN新聞網 ・ 1 天前
EPS上看48元！「這檔散熱股」明年液冷營收衝55% 本益比18倍被嫌超跌？AI大爆發推著一路衝
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導輝達公布亮眼第3季財報後，AI產業再度被資本市場推上更高熱度。營收570.1億美元、年增62%，淨利319.1億美元、年增65%，EPS1...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
法人點火提前衝！內資狂敲「14檔新年潛力股」名單曝光 台股明年預期「飆到3萬5」聯發科強勢卡位主舞台
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在年終震盪中快速換氣，內資與法人趁勢提前啟動2026年度布局，一批被視為「新年交投主旋律」的個股已悄悄躍上資金舞台...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
大摩上調目標價！記憶體「這檔」反遭國家隊出貨破6千張 聯電最悲遭提款11.7億
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導台股加權指數本週（11/24~11/28）收在27626.48點，週漲1191.54點、漲幅4.51%。本週「國家隊」八大公股賣超上市個股排名，有...FTNN新聞網 ・ 1 天前
群聯、光寶科出局！00961成分股換血7進7出 電子五哥「這2檔」強勢補位
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導採月配息、受益人數逾1.8萬的FT臺灣永續高息（00961）最新成分股調整結果出爐，新增「電子五哥」的廣達、仁寶，及瑞昱等7檔...FTNN新聞網 ・ 1 天前
缺貨潮停不下來！這「記憶體模組廠」第3季EPS季增飆逾17倍 總座斷言：2026年前無解
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導記憶體模組廠十銓（4967）看好AI帶動記憶體需求爆發，總經理陳慶文指出，這波記憶體缺貨並非短期行情，而是供給無法追上需...FTNN新聞網 ・ 1 天前
2026AI版圖大洗牌？輝達恐不再一家獨強 「TPU軍團來了」專家預告3檔黑馬將翻身
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股自28554點高檔回落後，一度探至26395點，外資自10月以來更已大舉調節逾5400億元，AI概念股成為結帳重災區，從台積電到...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股AI兩檔主動ETF12月3日同步開募 12月台灣經濟亮點和美國經濟指標速覽數據出爐｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在台股AI題材吸睛，兩檔主動ETF12月3日同步開募；12月台灣經濟亮點：PMI、外資流向與地產高峰論壇；以及12月美國經濟指標速覽：ISM、ADP與初領失業金數據接連出爐！Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
記憶體股像坐雲霄飛車！飆完又跌怎麼辦？專家拆解「真相」：華邦電、南亞科、群聯一次看清楚
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群近日在AI需求拉動下強勢衝高，但股價節奏宛如雲霄飛車，一天跳空、一天下殺，上周才剛歷經劇烈震盪，旋即迎來反...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
大摩急轉彎喊上1588元！聯發科火力全開 TPU爆量成長預估翻倍、外資全面回頭狂補研判
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導聯發科(2454)這周在台股掀起猛烈旋風，股價一路猛攻，昨日收在1395元、單日飆升55元，短短一周累積狂漲21%，外資對其評價也...FTNN新聞網 ・ 1 天前
AI重回焦點！台股周線收紅 法人看好這類股
[NOWnews今日新聞]台股上周五（11/28）延續近期反彈走勢，在重要權值股領漲下，盤中一度大漲超過200點，尾盤漲幅收斂，終場上漲71.95點，收在27626.48點，成交金額4838.16億元...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
地緣風險加深！日經：美光將投資1.5兆日圓建廣島新廠 台灣半導體地位迎衝擊
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導知情人士爆料，美光科技（MicronTechnology）為了因應地緣政治風險升高疑慮，將投資1.5兆日圓（約新台幣3017億元）於日本廣...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
11月掃貨清單曝光！「這1檔」19萬張買到手軟 「南亞、力積電噴上榜」三大法人逆勢敲進金額破千億
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導本月（11月3日至11月28日）台股加權指數下跌668.26點，跌幅2.36%，三大法人合計賣超4312.38億元。觀察買超個股方面，第一名...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
迎AI大爆發！神達美墨新廠2026放量、Q3獲利大增近8成 高層放話：成長「不成問題」
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導神達（3706）27日舉行法說會，總經理何繼武表示，全球經濟在2025年至2026年仍將面臨高度不確定性，但公司因海外布局完整，...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
10月獲利暴增300%！這「光通訊廠」業績升溫 股價連5漲逾27%
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導光通訊廠聯亞（3081）受惠於資料中心與高速傳輸需求爆發，營運動能全面升溫。公司近週股價持續走揚，單週大漲逾27%，不過因...FTNN新聞網 ・ 1 天前
順利轉虧為盈！「這檔矽光子」EPS寫0.28元…股價週漲幅飆11.33% 出貨看增
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導矽光子概念股之一環宇-KY（4991）近日公告最新財報數據，10月營收2.52億元，稅後淨利0.31億元，每股盈餘（EPS）0.28元，較...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
歲末衝刺 台股迎雙多行情
時序進入12月，隨著盤面利空鈍化，台股站回月線關卡。本報訪問群益投顧董事長蔡明彥、第一金投顧董事長黃詣庭、玉山投顧資深協理湯麒國三大名師，均看好年底前偏多看待不變，作帳、作夢雙多行情發酵，指數有向上挑戰前波高點空間，AI股仍是多頭主旋律。工商時報 ・ 1 天前
打入國際帶動Q3毛利回穩！「這檔」股價勁揚近11.2%收復月季線 法說展利多：需求抵銷逆風
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台泥（1101）日前舉辦法說會，公司看好明年中國水泥市場獲利有望改善，再加上台灣、土耳其、歐非需求抵銷了中國市場逆風，...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
漲勢大失控！「它」有AI大單加持10月EPS年增140% 本周3度衝上漲停、飆近30%遭列注意股
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導楠梓電（2316）近日因股價累積收盤價漲幅過高遭列為注意股，公司昨（28）日公告10月自結獲利710萬元，單月EPS為0.04元，年...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
銅價狂奔成「新時代石油」！CCL三雄全面喊漲8％ 將會噴？高階材料供不應求產業搶破頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導全球銅價一路向上，把電子材料產業推進一個新的高成本時代。由於銅被視為能源轉型與AI基礎建設的關鍵金屬，在電動車、資料...FTNN新聞網 ・ 1 天前