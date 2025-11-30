台股盤前／美股狂歡4指數齊揚！英特爾飆漲10% 台股拚延續反彈走勢

財經中心／余國棟報導

台指期夜盤上漲47點，台積電期貨以平盤作收，電子族群氣氛延續偏多。從籌碼面觀察，融資餘額增加31億元，顯示散戶持續進場布局，加權指數週五收在27,626點、上漲71.95點，三大法人合計賣超29.2億元，其中外資大賣194.7億元，但本土投信與自營商同步回補持股。（示意圖／PEXELS）

美股感恩節休市一天後，於周五（28）日「黑色星期五」這天恢復交易，四大指數全數收紅，道瓊指數上漲289點、漲幅0.61%；那斯達克指數上漲151點、漲幅0.65%；標普500指數上漲36點、漲幅0.54%；費城半導體指數大漲125點、漲幅達1.82%。市場受惠於對聯準會（Fed）12月降息的高度預期，加上科技股領漲助攻，美股氣氛偏多，也為今（1）日台股開盤增添樂觀氛圍。

觀察美股表現，英特爾（INTC）大漲超過10%，成為科技股反彈火車頭，激勵費半指數大漲。法人分析，英特爾傳出最快2027年將替蘋果代工最低階的M系列處理器，市場視為英特爾代工事業重大突破。此外，亞馬遜（AMZN）與沃爾瑪（WMT）也隨著美國「黑五」年末購物季開跑而股價走揚，分別上漲1.8%與創下歷史新高。

上週五美股雖因黑五提前收市，整體成交量較清淡，芝商所（CME）也因資料中心散熱問題，稍早曾暫停交易數小時，這個狀況雖然在美股開盤前已經排除，卻也讓一些投資人選擇在場邊觀望。但在西德州原油與現貨金價齊漲逾1%、美元微幅走弱下，仍展現出投資人對風險性資產的偏好回升。數據顯示，感恩節當週，道瓊漲3.18%、標普500漲3.73%、那斯達克漲4.91%，三大指數月線連六紅，反映市場對AI股估值雜音逐步鈍化。

從籌碼結構來看，外資期現貨出現背離，雖有現貨大賣，但期貨未平倉呈現淨空單減少至26,321口，顯示外資對短線盤勢仍保留疑慮，操作策略偏保守。法人指出，這可能與月底結帳、年底資金調節及短線漲多後的風險控管有關。

今早台股有望延續反彈走勢，但仍需留意量能能否放大，以及外資動向是否反轉偏多。台積電期穩對多頭士氣形成支撐，後續若權值股如聯發科、鴻海同步轉強，有機會帶動大盤挑戰28000反壓。建議投資人可關注AI伺服器、半導體及年底消費概念股的盤中表現，但須嚴守操作紀律、留意外資變化帶來的震盪風險。

