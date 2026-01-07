台股盤前／美股盤中創高卻翻黑！台指夜盤暴跌210點 台股今開盤恐迎壓

財經中心／余國棟報導

美股周三走勢劇烈震盪，三大指數盤中一度齊步改寫歷史新高，但高檔賣壓隨即湧現，終場翻黑收低，為今(8)日台股開盤投下變數。道瓊工業指數早盤一度衝上49,621點歷史新高，但隨後賣壓加重，終場大跌466點、跌幅0.9%，收在48,996點；標普500指數同樣盤中破頂後回落，下跌23點或0.3%，收在6,920點；科技股為主的那斯達克指數則小幅收高37點，收在23,584點，表現相對抗跌。

從盤面結構觀察，美股呈現明顯輪動與獲利了結跡象。金融與能源類股成為主要拖累，道瓊成分股中，多檔金融股與石油類股回檔，顯示資金對高檔風險轉趨保守。科技股方面則漲跌互見，部分大型科技股仍有撐盤力道，但整體追價動能已不若前幾日強勁。

美國ADP公布的去年12月民間就業數據顯示，企業招募步調放緩，就業市場降溫跡象浮現，使市場對2026年前景與經濟動能開始出現分歧解讀。雖然市場仍預期聯準會未來有降息空間，但短線利多已反映相當程度，加上地緣政治風險升溫，使資金轉向觀望。

在美股回落影響下，台股相關期貨率先反映壓力。台指期夜盤下跌210點，顯示外資短線避險心態升高；台積電期貨盤後同步下跌15元作收，對大盤權值結構形成壓力。此外，融資餘額單日增加約25億元，顯示部分投資人仍持續進場，但在國際股市轉弱背景下，融資增加也讓市場對短線籌碼穩定度多一分顧慮。

加權指數前一交易日收在30,435點附近，指數仍位處歷史高檔區，短線技術面已出現高檔震盪訊號。從籌碼面觀察，外資期貨部位仍偏空操作，散戶多單持續增加，市場結構呈現「法人保守、散戶偏多」的狀態，使指數在開盤階段，容易受到國際盤勢影響而放大波動。

在美股盤中創高卻收黑、台指期夜盤重挫的背景下，台股今日開盤恐面臨震盪甚至回檔壓力，盤勢重點將落在權值股是否止穩，以及低接買盤能否有效承接。短線操作上，市場可能轉為量縮整理格局，投資人宜留意指數在高檔的震盪幅度，並觀察國際股市與期貨走勢是否止跌回穩，再行調整布局策略。

