台股盤前／美股突翻紅強彈！台指夜盤漲247點 台股今可望延續反彈

受到美股激勵，台指期夜盤上漲247點、台積電期貨盤同步上漲15元，顯示多頭動能回溫。而市場融資餘額單日增加49億元，散戶情緒也跟著升溫，今日台股有望在買氣支撐下持續反彈。（示意圖／PIXABAY）

美股週二（25）日收高，美股四大指數全面反彈，台指期夜盤強勢收高，台股今（26）日開盤有望延續反彈氣勢。道瓊指數大漲664點、標普500上漲0.9%、那斯達克收揚0.7%。費半指數也小漲0.16%，整體市場情緒明顯轉強。受到美股激勵，台指期夜盤上漲247點、台積電期貨盤同步上漲15元，顯示多頭動能回溫。而市場融資餘額單日增加49億元，散戶情緒也跟著升溫，今日台股有望在買氣支撐下持續反彈。

美股這波強勢反彈帶有明顯的「避險轉進」味道。醫療保健股領漲，零售股、消費股同步走高，投資人轉向評估年底銷售旺季與庫存循環改善的潛在效益，使非科技類族群全面回神。市場先前擔心輝達近期因競爭消息走弱，壓抑科技股漲勢，但昨夜華爾街資金快速回流至其他長線穩健族群，反而使美股呈現更健康的漲勢結構。從美股企業端來看，戴爾盤後公布財報，其客戶包括 CoreWeave 與馬斯克的新創 xAI，且公司強調 AI 伺服器需求維持強勁，讓市場重新燃起對 AI 供應鏈的信心。

聯準會多位官員近日釋出偏鴿談話，市場原先擔心12月降息機率將下修，但近期說法又重新點燃投資人對寬鬆政策的期待。雖然聯準會內部仍存在溝通與意見分歧，但外界普遍認為前景仍朝向「降息循環的前期布局」。此外，本週將公布聯準會偏好的通膨指標 PCE，投資人正高度留意是否會進一步支持降息理由，若數據溫和，將為全球股市帶來下一波利多。

台指期夜盤收高247點，台積電期貨同步上漲15元，反映市場預估台積電現貨今日有望開高，對大盤指數將是直接且強力的推進力。在籌碼面部分，融資昨日增加49億元，代表散戶資金進一步進場布局，雖然短線追價意味濃厚，外資昨日雖未大幅加碼台股，但台指期淨部位依然偏中性，加上美股強彈帶來的同步推力，今日外資有機會重返買超陣營。

今日台股有望延續昨日反彈氣勢，指數開高機率偏高，大型權值股預期將再度成為主流。其中包含台積電、AI伺服器族群，有望受惠美股科技股回補買盤而跟著走強。不過值得留意的是，儘管美股短線轉強，但輝達近期面臨競爭壓力、全球科技股估值偏高等因素，仍可能在盤中帶來震盪。加上本週即將公布的PCE通膨數據、市場仍存在對聯準會年底動作的不確定性。

台股多頭短線有望再推一段。不過在重要數據公布前，操作仍需留意節奏，避免追高過度曝險，建議投資人採取「逢回布局、少量分批」的方式較為穩健。

