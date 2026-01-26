台股盤前／美股財報、Fed利率雙引爆 美股再收紅台股今早續拚創高

財經中心／余國棟報導

台股期貨市場率先反映國際利多，台指期夜盤上漲138點，顯示多方氣勢未退。不過，台積電期貨盤後平盤作收，透露權值股追價力道略顯保守。值得注意的是，融資單日增加55億元，顯示散戶進場意願明顯升溫，短線籌碼偏熱，盤勢雖有機會續攻，但震盪幅度恐同步放大。（示意圖／PIXABAY）

美股三大指數週一（26）日全面收高，在華府政治雜音暫未升高、經濟數據維持韌性下，市場資金提前卡位本週密集登場的重量級企業財報與聯準會（Fed）利率決策，風險偏好持續回溫。受此激勵，台指期夜盤上漲138點，台積電期貨盤後平盤作收，融資單日大幅增加55億元，在美股續強帶動下，台股今（27）日開盤力拚延續多頭氣勢、挑戰再創高點。

從國際股市來看，美股週一延續反彈走勢，道瓊工業指數上漲逾300點，標普500指數逼近7000點整數大關，那斯達克指數同步走揚，三大指數連續多日收紅，標普寫下2026年以來最長一波連漲紀錄。市場解讀，政治面雖仍有不確定性，但短期並未出現升高跡象，加上投資人目光轉向企業基本面，使股市重回「看財報、拚成長」的主旋律。

本週美股進入「超級財報週」，超過90家標普500成分股將陸續公布最新財報，涵蓋科技、消費、通訊與工業等關鍵產業。其中，蘋果、微軟、Meta 等重量級科技巨頭表現，將左右市場對AI投資、雲端需求與企業資本支出的整體預期。根據目前已公布的數據觀察，已有超過8成企業獲利優於市場預期，顯示企業端基本面仍具支撐力，也為指數高檔運行提供底氣。

微軟持續受惠AI與雲端布局，股價維持強勢彈升0.93%；蘋果因新品與服務題材激勵，股價表現亮眼收高2.97%；輝達雖小幅回檔0.64%，但市場普遍視為高檔震盪，並未動搖AI長線趨勢。相較之下，記憶體族群短線承壓，美光股價走弱，反映市場對HBM與資本支出節奏的短期調整，但並未影響整體半導體多頭結構。

總體經濟面上，市場焦點同步轉向本週Fed利率會議。根據FedWatch工具顯示，市場普遍預期聯準會將維持利率不變，政策利率續留在3.5%至3.75%區間，最快降息時點可能落在6月之後。在利率政策未再緊縮、經濟數據仍具韌性的背景下，資金對股市的態度相對友善，也支撐美股維持高檔震盪偏多格局。

回到台股面，期貨市場率先反映國際利多，台指期夜盤上漲138點，顯示多方氣勢未退。不過，台積電期貨盤後平盤作收，透露權值股追價力道略顯保守。值得注意的是，融資單日增加55億元，顯示散戶進場意願明顯升溫，短線籌碼偏熱，盤勢雖有機會續攻，但震盪幅度恐同步放大。

在美股三大指數續創高、企業財報表現優於預期，以及Fed政策暫無緊縮壓力下，台股今日開盤仍具續漲條件，電子權值與AI相關族群可望維持盤面主流。不過，指數位處高檔、融資增溫速度偏快，投資人操作上宜留意追高風險。

