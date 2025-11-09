台股盤前／美股連跌那指週慘摔3%！政府關門陰霾未散 台股開盤恐再測低

財經中心／余國棟報導

美股全面上攻，加上台積電ADR同步反彈，台股多頭重掌主控權。（示意圖／PIXABAY）

美國參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）週五（7）日提出重新開放政府協議計畫，市場一度燃起希望，但科技股持續遭到拋售，美股四大指數最終仍漲跌互見，那指上週重挫約3%，創下自4月以來最慘單周表現。道瓊指數小漲74.8點，收46,987.10點；標普500指數上漲8.48點，漲幅0.13%；那斯達克指數下跌49.45點、跌0.21%，收23,004.54點；費城半導體指數續跌1.01%，報6,947.36點，反映市場對AI與晶片族群估值過高的疑慮仍未消散。

廣告 廣告

美股科技五大天王表現分歧，Meta小漲0.45%，但蘋果下跌0.48%、Google跌2.08%、微軟跌0.06%、亞馬遜跌0.56%；晶片股更是慘烈，AMD跌1.75%、博通跌1.73%、應用材料跌1.48%、高通跌1.33%，輝達小漲0.04%力守平盤。台積電ADR下跌0.95%、日月光ADR跌0.98%，僅聯電ADR微漲0.12%。

上週美股三大指數全數收黑，科技股重挫帶動市場信心降溫。那指上週大跌約3%，標普與道瓊亦各自下跌逾1%。投資人持續關注美國政府關門問題進展，儘管舒默提出新協議，預計聯邦政府可能重啟，但市場仍對經濟信心低迷。密西根大學11月消費者信心指數跌至50.3，創2022年6月以來新低，顯示民眾對未來一年通膨預期轉趨悲觀。

此外，最新就業數據顯示美國勞動市場降溫，10月裁員人數月增183%，創十年新高。市場預期聯準會12月暫緩降息，摩根士丹利更警告，鮑威爾可能在年底前維持偏鷹立場，壓抑市場情緒。

受此影響，上週五台指期夜盤下跌160點，台積電期貨盤後下跌15元作收，顯示外資賣壓仍重。根據籌碼面觀察，外資單日賣超353億元，三大法人合計賣超473億元，融資餘額減少1億元，市場情緒轉為保守。

廣告 廣告

分析師指出，美股科技股持續修正、AI題材退燒，加上費半回檔，今(10)日台股開盤恐再度承壓，電子權值股可能續弱。短線上，預料台積電、聯發科與AI伺服器族群將牽動大盤走勢，若台積電股價跌破關鍵支撐，指數恐進一步回測27,500點。投資人短線宜控管部位、降低槓桿，觀察外資動向與美政府協商結果。若美股止穩並傳出降息利多，台股方有機會展開反彈。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

台股本週大跌582點！總市值蒸發1.8兆 這族群竟然大漲近10%

小資瘋搶海外五大主題！零股申購人數暴增近4萬人 這幾檔真的好夯

海外據點成果顯現！矽光子量測添成長力 這家Q3營收創史高

爆！違反重大訊息規定 「這家」遭重罰20萬！

