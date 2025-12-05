台股盤前／美股連4紅樂觀撐盤！台指夜盤小漲35點 週一台股拚續漲

財經中心／余國棟報導

美股週五（5）日集體收高，市場消化聯準會（Fed）偏好採用的通膨指標降溫訊號，強化下週降息的預期，標普500指數再漲0.19%，那斯達克上漲0.31%，道瓊勁揚104點或0.22%，費半指數也上揚1.09%。美標普、那指連續第四個交易日收紅，標普更逼近歷史新高，投資情緒明顯轉為樂觀。

美國9月核心個人消費支出物價指數（PCE）年增2.8%，低於市場預期的2.9%，月增僅0.2%，通膨持續降溫，使市場幾乎確信下週Fed將啟動降息循環。根據CME FedWatch數據，市場押注12月降息1碼的機率高達87%，較前一月的62%大幅上升。此消息進一步推升風險性資產買氣，美股在低波動中續創波段高點。

特斯拉（TSLA）微漲0.1%，在歐洲推出平價Model 3與Model Y車型，以對抗區域銷售下滑壓力；輝達（NVDA）小跌0.53%，收182.41美元，週線仍漲逾4%，顯示AI晶片需求依舊強勁。Netflix（NFLX）下跌2.89%，因收購華納兄弟探索旗下資產的傳聞引發華爾街觀望；而沃爾瑪（WMT）則續創盤中新高至116.27美元，受惠強勁財報與黑五銷售動能支撐。整體來看，美股買氣集中於消費與半導體族群，科技股表現穩健。

回到台股部分，週五（5）日加權指數收在27,980點，上漲185點或0.67%，成交量4,448億元。三大法人同步買超420億元，其中外資買超368億元，為近月來高水位，推升台積電上漲15元收在1460元，成為撐盤關鍵。台積電強勢帶動電子權值股回穩，加上中小型股續強，櫃買指數同步上漲0.3%。

期貨方面，台指期夜盤上漲35點，報28045點，籌碼面顯示外資期貨淨多單減少至2.6萬口；台積電期貨盤上漲5元作收，市場氣氛偏多，融資餘額略增0.9億元，顯示短線多方仍有支撐力道。

美股連四紅、Fed降息預期再升溫，全球風險偏好回溫，有助亞洲股市延續強勢格局。法人指出，若台積電與AI權值股續強，台股週一有機會延續紅盤，挑戰28,000點整數關卡。不過，短線仍須留意外資在期貨空單的變化及下週Fed會議後的市場反應，投資人可採分批布局、避免追高操作。

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

