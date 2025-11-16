台股盤前／美股震盪後出現收斂！輝達翻紅那指小漲 台股開盤可望喘口氣

財經中心／余國棟報導

台指期夜盤逆勢上漲86點、台積電期貨盤上漲5元，加上融資減少29億元，反映散戶短線信心降溫、籌碼相對穩定，台股今（17）日開盤有望從連日的疲弱中止跌，力拚反彈。（示意圖／PEXELS）

美股週五（14）日在震盪中收盤，道瓊、標普500與那斯達克走勢分歧，但整體跌幅相較早盤明顯收斂，市場情緒雖仍不安，投資人對聯準會12月降息的期待同步降溫。不過，台指期夜盤逆勢上漲86點、台積電期貨盤上漲5元，加上融資減少29億元，反映散戶短線信心降溫、籌碼相對穩定，台股今（17）日開盤有望從連日的疲弱中止跌，力拚反彈。

美股周五早盤受 VIX 指數升至四週高點影響，一度讓市場避險情緒升溫，道瓊早段大跌逾400點，但隨科技股回流買盤，加上輝達翻紅、特斯拉回升，美股最後逐步收斂跌勢。終場道瓊下跌309點、標普500小跌0.05%，那斯達克則翻紅上漲0.1%。本週標普500與道瓊周線收紅，那指僅小跌不到1%，顯示科技股賣壓未持續擴大。

值得留意的是，高風險資產依舊偏弱，比特幣更在週五跌破96,000美元，創六個多月以來首見，從10月高點回落近兩成、正式跌入技術性熊市。市場普遍認為，這與近期聯準會官員偏鷹、令「12月降息一碼」的機率從一個月前的95%崩落至不足五成息息相關。

此外，美國史上最長的六週政府關門，迫使多項重要數據延後發布。勞工部宣布9月非農就業報告延期至11月20日公布，使市場缺乏即時資訊，亦增加投資人不確定感。美國總統川普週五盤後更宣布調降咖啡、香蕉、牛肉、可可等民生關稅，以降低通膨壓力，顯示白宮也在積極回應物價問題。

在企業部分，輝達（NVDA）於財報前一週表現強勢，週五收紅1.77%，市場關注AI需求能否為財報添助力；應材（AMAT）則在出口管制陰影下仍收高1.25%，週線收黑4.38%；沃爾瑪（WMT）則小跌0.06%，股價變動有限。

回到台股，隨著美股波動收斂、科技股並未進一步殺盤，加上台指期夜盤上漲86點，市場對今日開盤心態相對緩和。台積電期貨盤上漲5元，有利大盤權值支撐。從籌碼面來看，融資減少29億元，顯示散戶短線追價力道降溫，有助壓力消化；外資周五在台股期貨呈現淨空單微增。

台股今日有望在權值股穩住情況下迎接止跌契機，盤中仍須觀察輝達概念股、AI伺服器鏈與半導體族群能否接續帶動人氣。若台積電開盤維持穩定，指數反彈力道將更明確。

市場仍聚焦美國即將公布的9月非農就業報告與聯準會官員後續談話，這些關鍵資訊將左右全球風險偏好。短線台股雖出現技術性止跌訊號，但操作仍需留意國際情緒快速變化。

