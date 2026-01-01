台股盤前／美股震盪收小黑！聯準會降息路徑不確定 台股開盤拚攻29K
財經中心／余國棟報導
美股在2025年最後一個交易日全數回檔，但全年漲幅仍十分亮眼，台股則在封關前逆勢大漲、再寫歷史新高。隨著台指期夜盤與台積電期貨翻紅，市場關注元旦休市過後，台股能否延續跨年多頭氣勢。美股道瓊指數下跌303點、費半指數重挫逾1%，市場解讀為年底前投資人逢高獲利了結，加上川普關稅政策未明與聯準會降息路徑仍具不確定性，使得AI概念股如輝達、Alphabet、Micron年底表現震盪。然而整體2025年來看，美股主指皆大幅上漲超過兩位數，並連續第三年收紅，AI與科技股仍為多頭核心。
2025年封關前最後一個交易日，台股不畏美股收黑壓力強勢續揚，終場大漲256點、收在28963.60點，再度改寫歷史新高，成交量更放大至5361億元。儘管外資單日賣超5.2億元，三大法人合計賣超67.6億元，但盤面資金動能依然強勁，在內資積極作帳與台積電撐盤助攻下，指數強勢封關，展現出多頭行情的韌性與結帳買盤的決心。
雖然美股短線回檔，AI 概念股是2025年市場焦點。指標晶片廠輝達（NVDA-US）這一年股價大幅上漲，成為史上第一家市值突破5兆美元的上市公司。標普500各類股中，通訊服務類股今年表現最佳，主要受 Alphabet（GOOGL-US）股價大漲帶動。
台股逆勢走出強勢封關行情。從籌碼面觀察，三大法人合計賣超67.6億元，其中投信與自營商分別賣超28.7億與33.6億，僅官股行庫逆勢買超37億元，顯示官方力量積極進場護盤。外資小幅賣超5.2億元，但期貨淨空單卻減至25,059口，顯示偏空態度出現鬆動，市場轉為「中多」訊號。
台指期夜盤小漲5點，台積電期貨也上漲5元收盤，台股今日因元旦休市一天，市場對元旦後開盤仍抱有樂觀看法。融資方面，單日增加20億元，代表散戶追價力道增溫，不過融券餘額僅小幅增加0.14萬張，顯示空頭並未大規模反擊。
根據籌碼日報統計，散戶多單淨未平倉5503口，但法人同步減少空單，加權淨部位轉為明顯偏多，預期台股在年初紅盤開市後仍具備攻高動能，尤其資金聚焦科技、AI、電力與權值股身上，短期內有望挑戰2萬9千點整數關卡與3萬點大關。
2025年台股全年上漲逾5900點，漲幅高達25%，不僅反映AI浪潮推升科技資本支出與台灣供應鏈紅利，也展現台股在內資與企業基本面支持下的結構性轉強。展望2026年，雖有總統大選、聯準會政策轉折等變數，但法人普遍預期，若AI成長動能續強，全球資金輪動下，台股仍有機會續創歷史高點。
