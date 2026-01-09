台股盤前／美股飆歷史新高！台指夜盤強漲373點 台股開盤再戰高點

財經中心／余國棟報導

在美股助攻下，台指期夜盤強漲373點，收復前日回檔失土，顯示投資人對後市仍具信心。台積電期貨盤後大漲20元至1710元，預示現貨將帶動權值股上攻，為大盤提供強大支撐力道。（示意圖／PIXABAY）

美國勞工部公布的12月就業報告，新增非農就業低於預期，失業率下降至4.4%，使得市場對於聯準會今年降息的預期不變，並進一步強化風險資產的吸引力。美股週五（9）日全面收紅，帶動台指期夜盤大漲373點，台積電期貨盤後同步強彈20元，下週（12）日台股開盤有望延續氣勢挑戰前高。櫃買族群預期表現亦將受到中小型AI題材輪動激勵。整體多方氛圍濃厚，融資餘額增加8億元，市場人氣不墜。

道瓊工業指數上漲237.96點，收在49,504.07點；標普500指數勁揚44.82點，收6966.28點，再創歷史收盤新高；費城半導體指數飆升202.68點，漲幅達2.73%，收在7638.78點，反映晶片股全面大漲的火熱氣氛。那斯達克指數亦收高191.33點，報23,671.35點，漲幅0.81%。

廣告 廣告

這波漲勢主要來自晶片與科技類股的集體衝刺。博通（Broadcom）領軍大漲，英特爾（Intel）更暴漲10.8%，成為推升指數的最大亮點。市場解讀為川普與英特爾前執行長陳立武的會面，加上Intel宣布回歸美國本土製造計畫獲肯定，激勵買盤湧入。Meta與三家核電業者簽署合作協議，為AI資料中心提供電力，也進一步帶動科技類股走高，展現市場對AI應用與基礎建設的高度信心。儘管標普500的本益比仍偏高、約22倍，但資金湧入科技與原物料板塊，顯示市場風險偏好持續提升。

台股方面，在美股助攻下，台指期夜盤強漲373點，收復前日回檔失土，顯示投資人對後市仍具信心。台積電期貨盤後大漲20元至1710元，預示現貨將帶動權值股上攻，為大盤提供強大支撐力道。外資昨（9）日賣超84.4億元，投信同步調節47.3億元，僅自營商與官股行庫小幅買超，三大法人合計賣超112億元，成為壓抑盤勢的主因之一。不過，從期貨淨部位觀察，外資淨空單減少536口，推估昨日現貨調節僅為技術性調整，並不影響整體偏多格局。

而在現貨市場成交結構方面，電子股仍為主力，AI伺服器、半導體、散熱與高速傳輸等題材持續吸引資金。若在台積電領軍之下，指數將可順利開高，市場人氣亦可望獲得延續。綜合來看，隨著美股氣氛轉佳、台積電期貨強勢表態，加上外資期貨回補，台股短線有望擺脫前一日壓回陰霾挑戰前高。惟需留意盤中若遇高檔震盪，應觀察成交量能否有效放大與中小型股動能是否接棒，將成為多頭能否續攻的關鍵。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

每4分就有一位罹癌！癌症居我國死因之冠 治療費驚人就靠它

盤後籌碼／台股跌71點外資倒68億 這5檔一夕變重災區！

台股3萬後的新解法 投信總座張雍川曝這3檔混搭安啦！

CES喊完AI新紀元！美國電力基建先漲為敬 這幾檔趕搭順風車

