台股盤前／美股黑雲壓境！台指夜盤急挫154點 台股才創新高恐回測

財經中心／余國棟報導

財經中心／余國棟報導

美國股市在2025年最後一週開局不利，主要指數同步走跌，市場氣氛轉趨保守，也替剛創新高的台股潑下一盆冷水。台股昨（29）日加權指數強勢收在28810.89點、上漲254點再寫歷史新頁，但在美股轉弱、期貨盤提前反映壓力下，台股今（30）日開盤恐面臨獲利回吐與震盪整理的考驗。

從國際盤勢來看，美股週一全面收黑，道瓊工業指數下跌249點、跌幅0.51%，標準普爾500指數下滑0.35%，那斯達克指數也回落0.50%，費城半導體指數同步下跌0.41%。市場解讀，美國年底假期將至，交易量明顯降溫，加上金銀價格回檔、礦業與AI相關個股承壓，使得資金轉趨觀望，所謂的「聖誕行情」並未如預期全面發酵。投資人持續押注明年將有降息空間，因近期通膨數據趨於溫和，進一步強化央行寬鬆政策的預期，為風險性資產添加助力。

受到美股走弱影響，台指期夜盤下跌154點作收，權值股風向指標的台積電期貨盤後也下跌15元，顯示短線追價力道開始收斂。籌碼面上，昨日融資餘額同步減少4億元，反映部分短線資金已選擇先行獲利了結，市場心態由追高轉為謹慎。

回到台股盤面結構，昨日指數大漲主要仍由權值股與電子族群帶動，尤其是台積電對指數貢獻度居高不下，一旦權值股轉為整理，大盤漲勢自然容易降溫。相對之下，中小型股雖然仍有題材輪動，但在量能未能有效放大的情況下，對指數的支撐力有限，短線恐難獨撐大局。

此外，外資在期貨與現貨市場的動向也值得留意。從籌碼數據來看，外資淨未平倉水位仍偏空，但現貨買超力道尚未完全退場，顯示目前仍屬高檔震盪而非趨勢反轉。不過在國際股市修正、年底結帳效應與假期交投清淡交織下，台股短線要再急攻高點，難度明顯提高。

整體而言，台股在基本面與長線趨勢未變下，拉回仍屬健康整理，但短線需提防美股續弱、投資人宜避免過度追高，留意權值股與成交量變化，靜待市場重新累積量能與方向感，再尋求較佳的進場時機。

