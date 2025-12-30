台股盤前／聯準會會議紀要曝光！美股震盪收小黑 台股開盤拚止跌回穩

財經中心／余國棟報導

2025年即將進入最後交易日，全球市場交投略顯保守。美國股市週二（12/30）震盪走低，聯準會12月會議紀要顯示多數官員仍傾向維持利率不變，並對短期內是否降息存在明顯分歧，加劇市場不確定性。道瓊指數下跌94點，收在48,367點；標普500指數跌9.5點，來到6,896點；那斯達克指數也回落55點至23,419點；費半指數則小跌9.17點，報7,169點。受到美股走勢影響，台股今(31)日開盤前氣氛偏觀望，不過根據期貨與融資動能變化，市場有機會出現止跌反彈跡象。

儘管聯準會對通膨後續走勢態度偏觀望，但英特爾反彈近2%、黃金與白銀價格齊揚，使得貴金屬與原物料類股出現撐盤力道。科技股方面，Nvidia與Tesla股價皆有拉回，導致投資人出現獲利了結操作，壓抑美股整體表現。不過，資金輪動明顯，部分貴金屬與醫療保健股受到青睞，成為資金避風港。

台股部分，雖然美股四大指數同步收黑，但台指期夜盤逆勢小漲4點，台積電期貨則上漲5元作收，透露出市場對「護國神山」仍有支撐預期。加上昨日融資餘額增加14億元，代表散戶信心未散，市場資金動能仍處於回補狀態，具備技術面反彈的機會。

從籌碼面來看，三大法人昨合計買超26億元，其中外資回頭買超44.7億元，反映出短線賣壓逐步減輕。儘管投信小幅賣超40.8億元，但自營商同步買超22.1億元，整體法人呈現偏多操作格局。此外，從外資期貨未平倉來看，淨空單增加4086口至26,259口，散戶呈現淨多單10,384口，籌碼偏多結構有利於短線反彈。

值得注意的是，目前整體市場雖顯清淡成交值尚能維持4,500億元水準，反映中小型股仍有輪動空間。儘管短線美股仍震盪偏弱，但在台積電期貨盤後領漲、法人回補買盤與散戶積極回補下，台股有望於開盤後測試反彈力道。操作面上，市場將觀察權值股能否帶動整體信心回升。

2025年即將落幕，資金操作逐步轉向保守與調節，不過籌碼面的改善與期貨動能轉強，為年末行情埋下止跌契機。投資人應留意今日盤中台積電走勢與電子權值股表現，將是影響指數攻防的關鍵所在。

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

