台股盤前／聯準會降息預期升溫！美股反攻台股有救了 下週有望紅盤開出

財經中心／余國棟報導

費半指數同步收高，市場對聯準會12月降息的預期快速升溫，激勵整體投資氣氛明顯轉強。受到美股激勵，台指期夜盤上漲197點，台積電期貨同步反彈15元，台股下週一（24）日開盤可望紅盤開出、重新挑戰26500點關卡。（示意圖／PIXABAY）

美股週五（21）日強勢反彈，道瓊大漲493點、費半指數同步收高，市場對聯準會12月降息的預期快速升溫，激勵整體投資氣氛明顯轉強。受到美股激勵，台指期夜盤上漲197點，台積電期貨同步反彈15元，台股下週一（24）日開盤可望紅盤開出、重新挑戰26500點關卡。

美股在聯準會官員轉趨溫和發言下全面反攻，道瓊指數收漲493點或1.08%，標普500與那斯達克指數分別上漲0.98%與0.88%，AI主力的費城半導體指數也上揚0.86%。市場解讀聯準會12月有機會啟動降息，根據芝商所FedWatch工具，降息機率已從前一日的29%飆升至近70%。資金因而回流科技股，帶動蘋果、Alphabet等大型權值股領漲，讓投資人對年底行情重燃期待。然輝達雖因美方可能放寬 AI 晶片對中國出口的消息而在盤中一度轉強，但漲勢未能延續，買盤後勁不足，進而削弱費半整體上攻力道。

台股昨（21）日，上演崩跌走勢，終場暴跌991點、收在26,434點，跌幅達3.61%，創下史上第6大跌點，成交量放大至5,498億元；櫃買指數則重挫2.76%，中小型股賣壓集中出籠，市場信心遭重擊。籌碼面觀察，三大法人同步賣超合計逾1,079億元，其中外資大砍916億元，盤後籌碼顯示外資淨空單暴增至33,208口，市場氣氛呈現「強空」格局。

週五台股重挫，但觀察類股結構，資金集中在高價股與半導體族群；金融、航運及綠能概念股同步走弱，拖累大盤無力反攻。其中最關鍵的台積電，上週五大跌70元收1,385元，單日跌幅達4.79%，不僅帶動權值股全面下殺，更直接貢獻加權指數跌點超過500點，成為壓垮台股的最大元兇。

不過隨著美股轉強，加上台積電ADR週五止穩反彈2.02%、台積電期貨夜盤亦回升15元至1,405元，顯示賣壓暫告段落，有望帶動週一台股開高反彈，緩解市場恐慌。台積電動能若能持續，有望成為重拾台股多頭氣勢的關鍵。

台股經歷黑色星期五重挫後，短線超跌現象明顯，加上美股反彈、降息預期升溫，有助激勵台股止穩。不過籌碼面仍偏空，外資持續偏空操作，短線上仍需觀察法人買盤是否回流，以及台積電能否帶頭上攻，建議投資人操作上宜保守應對、伺機低接優質權值與AI供應鏈個股。

